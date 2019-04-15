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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский не поедет на дебаты с Порошенко на ICTV: названа причина

8.6тЧитать материал на украинском

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что начинающий политик не намерен идти на дебаты, запланированные на 15 апреля на ICTV, с действующем главой страны Петром Порошенко.

Об этом, как передает "Телеграф", сообщил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире передачи "Свобода слова", отметив, что дата проведения дебатов была согласована ранее.

"Я думаю, что ответ был дан Владимиром Александровичем, он довольно понятный – я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе "Олимпийский", так как об этом было договорено", – сказал Разумков.

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Он отметил, что Порошенко дал согласие на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля, когда заявил, что "стадион – так стадион".

"Теперь и "стадион – не стадион", то "Право на власть", то ICTV, то под стадионом хочет собираться", – сказал спикер штаба Зеленского.

"При всем уважении, но следует придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты между двумя кандидатами, и 19 числа встретиться и провести дебаты на НСК "Олимпийский", – резюмировал Разумков.

Зеленский не поедет на дебаты с Порошенко на ICTV: названа причина

BBC

Напомним, что глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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Персоны
Дмитрий РазумковВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыполитика
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Ну по вою и реакции порохоботов в принципе после 21 все должно поменяться местами. Петр Алексеевич возглавит 95 квартал, а Зеленский займет его место. Все норм. К стати у Петра Алексеевича все получается очень не плохо. И поёт и танцует, а сказки какие рассказывает!!! Аж заслушиваешься и верить прям начинаешь....
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Bey Ferat
Bey Ferat
Когда я смотрю на наглого Зеленского, я думаю о Адольфе Гитлере. А. Гитлер был выдающейся личностью 20 века. Жаль, что Гитлеровская Германия потерпела поражение.
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GO Libero
GO Libero
Знову морозиться Вован. От цікаво, рейтинг зараз на межі (55 на 45), ще тиждень до виборів. Жодного разу не з'явився в жодній студії, січ та волосся не здав. Заборгував вже усю нижню щелепу. Це поразка, хлопці, треба це лише підтвердити 21-го...
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