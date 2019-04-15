Зеленский не поедет на дебаты с Порошенко на ICTV: названа причина

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что начинающий политик не намерен идти на дебаты, запланированные на 15 апреля на ICTV, с действующем главой страны Петром Порошенко.

Об этом, как передает "Телеграф", сообщил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире передачи "Свобода слова", отметив, что дата проведения дебатов была согласована ранее.

"Я думаю, что ответ был дан Владимиром Александровичем, он довольно понятный – я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе "Олимпийский", так как об этом было договорено", – сказал Разумков.

Он отметил, что Порошенко дал согласие на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля, когда заявил, что "стадион – так стадион".

"Теперь и "стадион – не стадион", то "Право на власть", то ICTV, то под стадионом хочет собираться", – сказал спикер штаба Зеленского.

"При всем уважении, но следует придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты между двумя кандидатами, и 19 числа встретиться и провести дебаты на НСК "Олимпийский", – резюмировал Разумков.

BBC

Напомним, что глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 апреля.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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