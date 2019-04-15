Зеленський не поїде на дебати з Порошенком на ICTV: названа причина

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що політик-початківець не має наміру йти на дебати, заплановані на 15 квітня на ICTV, із чинним главою країни Петром Порошенком.

Про це, як передає "Телеграф", повідомив спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі передачі "Свобода слова", зазначивши, що дата проведення дебатів була узгоджена раніше.

"Я думаю, що відповідь була дана Володимиром Олександровичем, вона досить зрозуміла – я думаю, що у Петра Олексійовича буде можливість поспілкуватися з Володимиром Олександровичем у п'ятницю на стадіоні "Олімпійський", оскільки про це було домовлено", – сказав Разумков.

Він зазначив, що Порошенко дав згоду на проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня, коли заявив, що "стадіон – так стадіон".

"Тепер і "стадіон – не стадіон", то "Право на владу", то ICTV, то під стадіоном хоче збиратися", – сказав спікер штабу Зеленського.

"При всій повазі, але слід дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті між двома кандидатами, і 19 числа зустрітися та провести дебати на НСК "Олімпійський", – підсумував Разумков.

BBC

Нагадаємо, що глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той іще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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