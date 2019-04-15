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/Вибори президента 2019

Зеленський не поїде на дебати з Порошенком на ICTV: названа причина

8.6тЧитати матеріал російською

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського заявили, що політик-початківець не має наміру йти на дебати, заплановані на 15 квітня на ICTV, із чинним главою країни Петром Порошенком.

Про це, як передає "Телеграф", повідомив спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі передачі "Свобода слова", зазначивши, що дата проведення дебатів була узгоджена раніше.

"Я думаю, що відповідь була дана Володимиром Олександровичем, вона досить зрозуміла – я думаю, що у Петра Олексійовича буде можливість поспілкуватися з Володимиром Олександровичем у п'ятницю на стадіоні "Олімпійський", оскільки про це було домовлено", – сказав Разумков.

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Він зазначив, що Порошенко дав згоду на проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня, коли заявив, що "стадіон – так стадіон".

"Тепер і "стадіон – не стадіон", то "Право на владу", то ICTV, то під стадіоном хоче збиратися", – сказав спікер штабу Зеленського.

"При всій повазі, але слід дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті між двома кандидатами, і 19 числа зустрітися та провести дебати на НСК "Олімпійський", – підсумував Разумков.

Зеленський не поїде на дебати з Порошенком на ICTV: названа причина

BBC

Нагадаємо, що глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той іще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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Особи
Дмитро РазумковВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
дебатиполітика
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Ну по вою и реакции порохоботов в принципе после 21 все должно поменяться местами. Петр Алексеевич возглавит 95 квартал, а Зеленский займет его место. Все норм. К стати у Петра Алексеевича все получается очень не плохо. И поёт и танцует, а сказки какие рассказывает!!! Аж заслушиваешься и верить прям начинаешь....
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Bey Ferat
Bey Ferat
Когда я смотрю на наглого Зеленского, я думаю о Адольфе Гитлере. А. Гитлер был выдающейся личностью 20 века. Жаль, что Гитлеровская Германия потерпела поражение.
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GO Libero
GO Libero
Знову морозиться Вован. От цікаво, рейтинг зараз на межі (55 на 45), ще тиждень до виборів. Жодного разу не з'явився в жодній студії, січ та волосся не здав. Заборгував вже усю нижню щелепу. Це поразка, хлопці, треба це лише підтвердити 21-го...
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