"Пожалуйста, сделайте это!" Зеленский записал новое обращение к Порошенко. Видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал своего соперника, президента Петра Порошенко заняться делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Также он призвал "посадить Свинарчуков". Об этом он заявил в своем обращении к Порошенко, опубликованном на странице в "Команда Зеленского" Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", – высказался кандидат в президенты.

Владимир Зеленский обратился к Порошенко Кадр из видео

По словам Зеленского, "шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это обидно".

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваше дело... Дебаты 19-го – дела каждый день", – завершил обращение Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Президент принял его предложение, указав, что готов прийти на стадион как 14, так и 19 апреля, однако время не должно совпадать с назначенными дебатами в студии "Суспильного мовлення".

14 апреля Порошенко час ждал своего оппонента, но Зеленский так и не пришел на НСК.

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