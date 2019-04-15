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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Пожалуйста, сделайте это!" Зеленский записал новое обращение к Порошенко. Видео

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал своего соперника, президента Петра Порошенко заняться делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Также он призвал "посадить Свинарчуков". Об этом он заявил в своем обращении к Порошенко, опубликованном на странице в "Команда Зеленского" Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", – высказался кандидат в президенты.

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"Мы никого не боимся!" Порошенко обратился к украинцам перед дебатами
Владимир Зеленский обратился к Порошенко

Владимир Зеленский обратился к Порошенко

Кадр из видео

По словам Зеленского, "шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это обидно".

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваше дело... Дебаты 19-го – дела каждый день", – завершил обращение Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Президент принял его предложение, указав, что готов прийти на стадион как 14, так и 19 апреля, однако время не должно совпадать с назначенными дебатами в студии "Суспильного мовлення".

14 апреля Порошенко час ждал своего оппонента, но Зеленский так и не пришел на НСК.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Правильно, что Зеленский не хочет встречаться с Порошенко. Не хочет мешать Порошенко хвастаться о своих успехах.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Какое же популистское позорище рвется к власти! Это же просто ужас!!!
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
ПРИДУРОК к людям ВЫЙДИ! ОнНО продолжает в игры играть.ДОИГРАЕШЬСЯ СЛУГА бля.Мы тебя из твоего ВИРТУАЛА вытащим и НЕВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕРЖАК от лопаты в ТВОЮ НЕВИРТУАЛЬНУЮ ЖОПУ ЗАСУНЕМ и очень скоро-ДОИГРАЕШСЯ!
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2
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