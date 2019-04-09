"Запретят выборы на 5 лет!" Беглый экс-регионал блеснул маразмом об Украине

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что в Украине якобы могут запретить любые выборы на пять лет.

Это произойдет, если политическая элита страны сдаст анализы в независимом антидоппинговом агентстве WADA. Своими нетрезвыми фантазиями коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Олейник Скриншот видео

"Привлекают комиссию WADA. И не случайно. Вы знаете, если WADA действительно возьмет анализы и не только у кандидатов — у их команд, Кабинета министров и части Верховной Рады — она может вообще на пять лет запретить проводить выборы в Украине", — сказал невменяемый Олейник, намекая на то, что все представители власти в Украине якобы имеют проблемы с алкоголем и наркотиками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олейник выступил с циничной речью на российском телевидении, в которой призвал украинских военнослужащих саботировать борьбу с российским агрессором и не выполнять приказы командования.

Также экс-соратник Януковича призывал граждан Украины к массовым бунтам по всей стране при том, что сам сбежал в Россию во время Революции Достоинства.

Он уверял, что украинцы якобы боятся и не хотят воевать за свою землю с российскими оккупантами.

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась возвращать 2,5 млн грн, внесенные в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты скандального Олейника.

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