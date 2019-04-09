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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Запретят выборы на 5 лет!" Беглый экс-регионал блеснул маразмом об Украине

2.7тЧитать материал на украинском

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что в Украине якобы могут запретить любые выборы на пять лет.

Это произойдет, если политическая элита страны сдаст анализы в независимом антидоппинговом агентстве WADA. Своими нетрезвыми фантазиями коллаборационист поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Олейник

Владимир Олейник

Скриншот видео

"Привлекают комиссию WADA. И не случайно. Вы знаете, если WADA действительно возьмет анализы и не только у кандидатов — у их команд, Кабинета министров и части Верховной Рады — она может вообще на пять лет запретить проводить выборы в Украине", — сказал невменяемый Олейник, намекая на то, что все представители власти в Украине якобы имеют проблемы с алкоголем и наркотиками.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Олейник
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Таки надо еще всех свiдомо МАНДАйных ахтивистов проверить и свiдомо рагульске бидло, за МАНДАйновские творения.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Старая беглая свинья по себе всех судит?
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