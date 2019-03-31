Беглый экс-регионал пытался прорваться в президенты Украины и поплатился: что известно

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась возвращать 2,5 млн грн, внесенные в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты сбежавшим в Россию экс-нардепом от Партии регионов Владимиром Олейником.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, денежные средства перечислены в государственный бюджет Украины. Комиссия объяснила отказ отсутствием правовых оснований.

7 февраля ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты Олейнику: он не подал лично заявление о самовыдвижении, не подал электронную декларацию за 2017 год.

Он также указал, что с октября 2014 года временно находится на территории Российской Федерации в статусе "политического беженца", и подал копию удостоверения беженца.

Владимир Олейник

По информации Государственной пограничной службы, Олейник 1 октября 2014 года выехал из Украины, других сведений о его перемещениях в базе данных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олейник выступил с циничной речью на российском телевидении, в которой призвал украинских военнослужащих саботировать борьбу с российским агрессором и не выполнять приказы командования.

Также экс-соратник Януковича призывал граждан Украины к массовым бунтам по всей стране при том, что сам сбежал в Россию во время Революции Достоинства.

Он уверял, что украинцы якобы боятся и не хотят воевать за свою землю с российскими оккупантами.

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