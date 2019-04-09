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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Заборонять вибори на 5 років!" Екс-регіонал-утікач відзначився маразмом про Україну

3.9тЧитати матеріал російською

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що в Україні нібито можуть заборонити будь-які вибори на п'ять років.

Це станеться, якщо політична еліта країни здасть аналізи в незалежному антідоппінговому агентстві WADA. Своїми нетверезими фантазіями колаборант поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник

Володимир Олійник

Скріншот відео

"Залучають комісію WADA. І не випадково. Ви знаєте, якщо WADA дійсно візьме аналізи і не тільки у кандидатів — у їх команд, Кабінету міністрів і частини Верховної Ради — вона може взагалі на п'ять років заборонити проводити вибори в Україні", — сказав неадекватний Олійник, натякаючи на те, що всі представники влади в Україні нібито мають проблеми з алкоголем і наркотиками.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Олійник
Місце
Україна
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролі! Ви такі нікчемні у своєму злому сарказмі.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Всю страну потрибно проверить на свидомую голову. Стильки рокив стрыбают и воют похоронную щеневмерлу
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Таки надо еще всех свiдомо МАНДАйных ахтивистов проверить и свiдомо рагульске бидло, за МАНДАйновские творения.
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