"Заборонять вибори на 5 років!" Екс-регіонал-утікач відзначився маразмом про Україну

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що в Україні нібито можуть заборонити будь-які вибори на п'ять років.

Це станеться, якщо політична еліта країни здасть аналізи в незалежному антідоппінговому агентстві WADA. Своїми нетверезими фантазіями колаборант поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник Скріншот відео

"Залучають комісію WADA. І не випадково. Ви знаєте, якщо WADA дійсно візьме аналізи і не тільки у кандидатів — у їх команд, Кабінету міністрів і частини Верховної Ради — вона може взагалі на п'ять років заборонити проводити вибори в Україні", — сказав неадекватний Олійник, натякаючи на те, що всі представники влади в Україні нібито мають проблеми з алкоголем і наркотиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!