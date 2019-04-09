"Заборонять вибори на 5 років!" Екс-регіонал-утікач відзначився маразмом про Україну

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що в Україні нібито можуть заборонити будь-які вибори на п'ять років.
Це станеться, якщо політична еліта країни здасть аналізи в незалежному антідоппінговому агентстві WADA. Своїми нетверезими фантазіями колаборант поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Олійник
Скріншот відео
"Залучають комісію WADA. І не випадково. Ви знаєте, якщо WADA дійсно візьме аналізи і не тільки у кандидатів — у їх команд, Кабінету міністрів і частини Верховної Ради — вона може взагалі на п'ять років заборонити проводити вибори в Україні", — сказав неадекватний Олійник, натякаючи на те, що всі представники влади в Україні нібито мають проблеми з алкоголем і наркотиками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олійник виступив з цинічною промовою на російському телебаченні, в якій закликав українських військовослужбовців саботувати боротьбу з російським агресором і не виконувати накази командування.
Також екс-соратник Януковича закликав громадян України до масових бунтів по всій країні при тому, що сам втік до Росії під час Революції Гідності.
Він запевняв, що українці нібито бояться і не хочуть воювати за свою землю з російськими окупантами.
Центральна виборча комісія України відмовилася повертати 2,5 млн грн, внесені як заставу для реєстрації кандидатом у президенти скандального Олійника.
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