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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

За кого будут голосовать переселенцы в Украине: озвучен неожиданный прогноз

1.7тЧитать материал на украинском

Переселенцы не будут голосовать за пророссийских кандидатов в президенты Украины. Все они – это люди европейского выбора.

Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. Однако, подчеркнул он, нынешней власти временно перемещенные лица тоже не доверяют.

"Я думаю, они уже сделали определенные выводы и это показывают последние соцопросы. 88% переселенцев не доверяет никому из действующих политиков власти. Там (в антирейтинге.- Ред.) не было оппозиционных политиков, таких как Анатолий Гриценко, там не было Вакарчука или Зеленского", – пояснил Калинин.

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"Но мне хотелось бы развеять миф, что переселенцы будут голосовать за пророссийского кандидата. Это неправда. Переселенцы – это люди, которые были вынуждены уехать с украинской территории. Они выбрали Украину, они выбрали Европу, поэтому они будут голосовать за проевропейских кандидатов", – заверил активист.

За кого будут голосовать переселенцы в Украине: озвучен неожиданный прогноз

Ранее в эфире ObozTV:

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Руслан Калинин
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентапереселенцыУкраина
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