За кого будут голосовать переселенцы в Украине: озвучен неожиданный прогноз

Переселенцы не будут голосовать за пророссийских кандидатов в президенты Украины. Все они – это люди европейского выбора.
Об этом в эфире ObozTV заявил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. Однако, подчеркнул он, нынешней власти временно перемещенные лица тоже не доверяют.
"Я думаю, они уже сделали определенные выводы и это показывают последние соцопросы. 88% переселенцев не доверяет никому из действующих политиков власти. Там (в антирейтинге.- Ред.) не было оппозиционных политиков, таких как Анатолий Гриценко, там не было Вакарчука или Зеленского", – пояснил Калинин.
"Но мне хотелось бы развеять миф, что переселенцы будут голосовать за пророссийского кандидата. Это неправда. Переселенцы – это люди, которые были вынуждены уехать с украинской территории. Они выбрали Украину, они выбрали Европу, поэтому они будут голосовать за проевропейских кандидатов", – заверил активист.
Ранее в эфире ObozTV:
Финансист Василий Горбаль заявил, что подкуп избирателей и использование админресурса в президентских выборах в Украине снова выйдут на первое место.
Военный эксперт Олег Стариков озвучил прогноз по положению дел на Донбассе после президентских выборов.
Заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко рассказал, как будут голосовать украинцы в России.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк пояснил, как во время выборов будет действовать Национальная полиция.
Историк Юрий Гудыменко назвал главную проблему украинских выборов.
OBOZREVATEL продолжает следить за предвыборной президентской гонкой в Украине:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
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Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
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