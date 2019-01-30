''Все вверх дном'': названа главная проблема украинских выборов

Система распределения выборов в Украине была изначально создана неверно. Ведь в демократических странах сначала идут местные выборы, потом парламентские, а только потом президентские.
Об этом ObozTV рассказал историк и блогер Юрий Гудыменко. Он напомнил, что в Украине ситуация складывается строго наоборот.
"У нас в стране все вверх дном. И это не помогает строить демократию. Ведь мы знаем, как это происходит. Выбирается президент, если это новый президент – половина парламента перебегает к нему, уже есть партия власти, она занимает первые места на парламентских выборах и потом уже под эту выстроенную вертикаль подкладываются местные выборы", – пояснил Гудыменко.
То есть, уточнил он, вместо того, чтобы президент избирался последним, демонстрируя демократический подход к выборам, в Украине последние 30 лет вся избирательная система выстроена под формирование провластной вертикали.
Ранее в эфире ObozTV:
Финансист Василий Горбаль заявил, что подкуп избирателей и использование админресурса в президентских выборах в Украине снова выйдут на первое место.
Военный эксперт Олег Стариков озвучил прогноз по положению дел на Донбассе после президентских выборов.
Заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко рассказал, как будут голосовать украинцы в России.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк пояснил, как во время выборов будет действовать Национальная полиция.
OBOZREVATEL продолжает следить за предвыборной президентской гонкой в Украине:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
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Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
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Петр Порошенко объявил о своем выдвижении 29 января.
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