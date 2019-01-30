''Все вверх дном'': названа главная проблема украинских выборов

Система распределения выборов в Украине была изначально создана неверно. Ведь в демократических странах сначала идут местные выборы, потом парламентские, а только потом президентские.

Об этом ObozTV рассказал историк и блогер Юрий Гудыменко. Он напомнил, что в Украине ситуация складывается строго наоборот.

"У нас в стране все вверх дном. И это не помогает строить демократию. Ведь мы знаем, как это происходит. Выбирается президент, если это новый президент – половина парламента перебегает к нему, уже есть партия власти, она занимает первые места на парламентских выборах и потом уже под эту выстроенную вертикаль подкладываются местные выборы", – пояснил Гудыменко.

То есть, уточнил он, вместо того, чтобы президент избирался последним, демонстрируя демократический подход к выборам, в Украине последние 30 лет вся избирательная система выстроена под формирование провластной вертикали.

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