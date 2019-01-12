Демократические силы определились с единым кандидатом в президенты. Им стал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Человек, который на выборы идет с месседжем: "Честный президент – служит людям". Выдвижению Гриценко как единого кандидата от демократов и был посвящен Форум демократических сил, который проходил в одном из столичных выставочных центров 11 января 2019 года. Как это было – читайте в материале OBOZREVATEL.

Просторный зал киевского выставочного центра "АККО Интернешнл" едва вмещал всех желающих посмотреть на выдвижение Анатолия Гриценко на президентский пост.

Подавляющее большинство присутствующих – партийцы "Гражданской позиции" и сил, которые на протяжении последних месяцев заявили об объединении с этой политической силой перед президентскими и парламентскими выборами: движения "Хвиля" Виктора Чумака, "Рідної країни" Николая Томенко, "Европейской партии Украины" Николая Катеринчука и "Альтернативы" Егора Фирсова.

Форум демократических сил

Среди участников и гостей форума можно было увидеть немало политиков, общественных деятелей и бывших чиновников – экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, бывшего главу Минфина Александра Данилюка, известного политика Тараса Стецькива, депутатов "еврооптимистов" Светлану Залищук, Мустафу Найема, Сергея Лещенко, председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Организаторы форума начать решили с демонстрации того, что победы на выборах Гриценко желают не только в Украине. И первым слово предоставили Хансу ван Баалену, который возглавляет партию "Альянс либералов и демократов за Европу". В своем видеообращении он пожелал единому кандидату от демократов победы на президентских выборах и выразил надежду на то, что демократическим силам удастся достичь хороших результатов и на выборах в парламент.

Далее о поддержке Гриценко заявили Николай Томенко (лидер партии "Рідна країна"), председатель Европейской партии Николай Катеринчук, председатель движения "Хвиля" Виктор Чумак, а также лидер "Альтернативы" Егор Фирсов. Каждый из них говорил о том главном именно для него, что побудило его присоединиться к команде Гриценко.

Для Чумака определяющим стало соображение, что президент должен быть стратегом и воином, каким является Гриценко.

Катеринчук ожидает от будущего президента реформы судебного корпуса и обновления соглашения об ассоциации с ЕС в части гарантий членства.

Фирсов акцентировал внимание присутствующих на том, что никто не может обвинить Гриценко в коррумпированности – а именно такой президент и нужен Украине.

А Томенко отметил, что для этого кандидата, как и для демократических сил в целом, ключевым является не принцип "деньги превыше всего", а идея "человек и Украина превыше всего".

В единстве – сила. Поэтому пришло время ради будущего отбросить собственные амбиции и объединиться вокруг единого кандидата. Эта мысль стала лейтмотивом выступления действующего народного депутата Мустафы Найема.

"У нас есть красная линия– это разобщенность. Опыт наш исторический доказал, что именно разобщенность и компромиссы привели к тому, что уже второе поколение так или иначе должно просить разрешения на то, чтобы выбирать тех, кого они хотят выбирать – честных, правильных и принципиальных людей. И эту линию мы сейчас должны преодолеть... Есть три кандидата, которые обязаны объединить свои усилия. Господин Гриценко имеет наибольший рейтинг. Есть Андрей Садовый, который точно смотрит наш форум, наблюдает. Так же как наблюдает кандидат, который еще думает над участием в выборах – Вакарчук. Я очень хочу, чтобы на этих выборах мы пересекли границу разъединения, чтобы был один кандидат, который объединит все усилия. И я призываю всех трех кандидатов сесть за стол. Дайте нам шанс проголосовать за одного!", - заявил Найем, пожелав Гриценко сил и вдохновения для объединения всех здоровых демократических сил.

Максимально эмоциональным стало выступление представителя "Всеукраинского союза участников АТО", председателя Волынской ячейки "Гражданской позиции" Александра Кралюка. Он объяснил, почему военные - за Гриценко, которого часто упрекают неучастием в АТО. По словам Кралюка, защищать государство можно не только сидя в окопах. В подтверждение своих слов он рассказал, как Гриценко спас от гибели целую роту добровольцев.

"Анатолий Степанович, вы помните 2014 год, август, Хрящеватое? Там держала оборону вторая рота 24 батальона. Не было связи. Мы смогли дозвониться только до Гриценко. Слушайте, члены ВСК, которые говорят, что Гриценко не воевал! Эти ребята были выведены из окружения под Хрящеватым благодаря тому, что мы дозвонились к Анатолию Степановичу! Я уверен, что у каждого воина, который здесь присутствует, такая же история. И каждый из тех, кто на передовой, понимает: именно таких людей сегодня надо ставить к рулю. Не бояться, не думать о том, что мы снова ошибаемся. Потому что история дает шанс - получить новую страну", - отметил ветеран.

Сам Анатолий Гриценко свое выступление начал с благодарности за оказанное ему доверие и констатации той огромной ответственности, которую он испытывает перед всеми, кто его поддерживает и перед страной в целом. Далее перешел к программе, с которой идет в президенты – и согласно которой планирует кардинально менять страну.

Он отметил, что перемены начнет с себя, чтобы дать пример другим. В частности, отсечет верхушку пирамиды коррупции, проникающей в самые высокие кабинеты, остановит практику зарабатывания на войне и отжимания в интересах президента чужого бизнеса, наполнит слова "Гарант Конституции" реальным содержанием. А чтобы ни у кого не было соблазна вернуть прежние практики - инициирует, наконец, принятие действенного закона об импичменте.

"Во власти будут не "любі друзі", а люди, отвечающие принципу трех П: профессиональные, порядочные, патриотичные. Вот вы знаете фамилии моих кумовьев? И не узнаете, потому что их не было на госдолжностях, когда я был министром обороны – не будет и тогда, когда стану президентом", - подчеркнул Гриценко.

Кандидат обещает пойти войной на олигархов как класс – он намерен вернуть тех, кто сейчас паразитирует на теле государства, в рамки закона и равные с другими условиями ведения бизнеса. Или им придется покинуть Украину, а их имущество будет национализировано.

Защита честного бизнеса вообще является важной частью программы Гриценко. Он собирается обеспечить равные условия для всех, привести в порядок налоговое и таможенное законодательство, усилить ответственность за рейдерство, уничтожить возможности для силовых структур вмешиваться в экономическую деятельность, обеспечить государственную поддержку и адекватное кредитование для аграриев и создать условия для притока инвестиций в Украину. Эти инвестиции и развитие экономики при благоприятных условиях позволят Украине отказаться от внешних займов, которые Гриценко считает одним из ключевых вызовов суверенитету Украины.

Особое внимание – воцарению мира в Украине. Гриценко уверяет: за 5 лет каденции вернет Донбасс на украинских условиях, с использованием дипломатических, экономических, военных механизмов. И настаивает: ни шантаж, ни подкуп не смогут заставить его отказаться от Крыма и украинских граждан, живущих на полуострове. Свою внешнюю политику обещает сосредоточить на экономических вопросах и вопросах возвращения мира на нашу землю и украинцев, находящихся в плену и российских тюрьмах – домой. А также утверждению Украины как субъекта международной политики, а не объекта, как это часто бывает сейчас. "Украине уже диктуют условия не только хищники, но и травоядные, которые ранее голов не поднимали. Они диктуют тем, кто еще слабее. Сильным никто не диктует. Значим, мы должны стать сильными!", - подчеркнул Гриценко.

Кроме здоровой экономики сильное государство формирует еще и мощная армия. Здесь кандидат планирует продолжать курс на стандарты НАТО, заложенный еще во времена его пребывания в должности министра обороны, наращивать боеспособность, сократить количество генералов и привести на руководящие армейские должности реальных боевых командиров. В планах – отказ от срочной службы в пользу контрактной армии, усиление соцзащиты военных пенсионеров и участников войны на востоке.

Важной частью своей программы Гриценко считает изменение подходов к планированию бюджета. Так, медицина и образование не могут финансироваться по остаточному принципу – именно в эти отрасли государство обязано вкладываться по максимуму.

Анонсировал Гриценко также комплекс решительных действий по борьбе с коррупцией. Отучать чиновников воровать и брать взятки он планирует внедрением системы стимулов и наказаний. Количество чиновников сократят, за счет средств, которые удастся сэкономить, увеличат вознаграждение тем, кто останется. И каждый из них будет знать: в любой момент его могут отправить на полиграф или спровоцировать на взятку. Не устоял перед соблазном – получил существенный тюремный срок, запрет занимать государственные должности пожизненно и конфискацию имущества семьи. То же ожидает и судей.

Но самое главное, по мнению Гриценко – вернуть людям веру – и в государство, и в собственные силы. Граждане получат возможность реализовать себя в своей стране, достойные зарплаты (среднюю зарплату в размере 700 евро Гриценко видит реальной в ближайшее время), соцвыплаты и пенсии. Это стимулирует развитие Украины и остановит трудовую миграцию, которая уже приобрела катастрофические масштабы. Главная цель – вернуть людям безопасность, справедливость и мир.

Сделать все это Гриценко обещает за 5 лет – благодаря своей команде, которую он и представил всем присутствующим на форуме.

Итак, старт избирательной кампании Анатолия Гриценко положен. В субботу, 12 января, он подал документы в ЦИК. И заверил: готов достойно пройти все испытания предвыборной гонки, победить – и изменить страну к лучшему.

Медлить и танцевать на граблях времени уже не осталось. Время действовать.

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