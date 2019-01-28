Выборы президента Украины: названы главные минусы электронного голосования

Украине не стоит полностью переходить на электронное голосование. Ведь от него отказались большинство ведущих стран мира.
Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. Он добавил, что за границей используют разве что сканирование бумажного бюллетеня и отправку этой информации в электронном виде.
"Во-вторых, есть пользователи, у которых вообще нет доступа к Интернету. Это тоже проблема, это отдаленные регионы, это пожилые люди, которые не знают что такое компьютер", – пояснил Денисенко.
Также, уверен он, еще одной опасностью, которую несет электронное голосование, является возможность других государств препятствовать избирательному процессу. В качестве примера эксперт привел Российскую Федерацию.
"Да, там голосуют в электронном виде, без вопросов. Но провайдер в день голосования просто блокирует доступ к (украинским.- Ред.) сайтам, как мы заблокировали доступ к сайтам РФ, и все. Проголосовать не получится", – подытожил Денисенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
С единым кандидатом в президенты определились демократические силы Украины. Им стал Анатолий Гриценко.
Общественная организация "Нацдружины" получила разрешение ЦИК наблюдать за избирательным процессом.
Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины.
Кандидатом в президенты выдвинули Наталью Савченко, которая продолжает находиться в СИЗО по обвинению в подготовке государственного переворота и терактов.
Кандидатом №17 стал лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
Петр Порошенко же планирует объявить о своем выдвижении только 29 января.
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