Выборы президента Украины: названы главные минусы электронного голосования

Украине не стоит полностью переходить на электронное голосование. Ведь от него отказались большинство ведущих стран мира.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. Он добавил, что за границей используют разве что сканирование бумажного бюллетеня и отправку этой информации в электронном виде.

"Во-вторых, есть пользователи, у которых вообще нет доступа к Интернету. Это тоже проблема, это отдаленные регионы, это пожилые люди, которые не знают что такое компьютер", – пояснил Денисенко.

Также, уверен он, еще одной опасностью, которую несет электронное голосование, является возможность других государств препятствовать избирательному процессу. В качестве примера эксперт привел Российскую Федерацию.

"Да, там голосуют в электронном виде, без вопросов. Но провайдер в день голосования просто блокирует доступ к (украинским.- Ред.) сайтам, как мы заблокировали доступ к сайтам РФ, и все. Проголосовать не получится", – подытожил Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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