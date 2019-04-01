"Можуть бути сюрпризи": соціологи спрогнозували результат другого туру

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними екзит-полів лідерство в перегонах за перше місце впевнено утримує Володимир Зеленський — 30,6%, другим іде чинний президент Петро Порошенко — 17,8%, трійку лідерів замикає Юлія Тимошенко — 14,2%.

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів, і офіційні результати мають бути опубліковані не пізніше 10 квітня. Тоді точно стане відомо, хто побореться за крісло президента у другому турі президентських виборів — 21 квітня.

OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як сильно можуть відрізнятися результати екзит-полів від остаточного підрахунку ЦВК, яких сюрпризів чекати українцям до другого туру і чи підніметься третій Майдан.

Кандидати другого туру вже визначені

За всю історію проведення президентських і парламентських виборів у незалежній Україні різниця між даними Національного екзит-полу і остаточних підрахунків ЦВК різнилися не більше ніж на 2,5%.

Єдиним винятком були вибори у 2004 році. За підсумками другого туру виборів екзит-поли надавали перемогу Віктору Ющенку — 54%, а Віктор Янукович набирав всього 43%. Тоді як ЦВК порахували Ющенку — 46,61%, а Януковичу — 49,46%. Значна кількість українців не визнала такі підсумки виборів, що згодом вилилося у "Помаранчеву революцію".

Помаранчева революція в Україні, 2004 рік

Внаслідок цього Верховний суд України скасував результати другого туру виборів у зв'язку з численними порушеннями на користь Віктора Януковича і призначив третій тур виборів, за підсумками якого третім президентом України став Віктор Ющенко.

"Великої різниці між даними екзит-полів та офіційними результатами не буде, тим більше що і дані різних екзит-полів збігаються", — сказав у коментарі OBOZREVATEL завідувач відділом Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк.

Таку думку підтримують і інші соціологи, хоча генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначає, що екзит-полам недоступна певна категорія людей, яка становить 6% від загальної кількості виборців.

"Річ у тім, що є кілька категорій людей, які не включені у дослідження: закордонні дільниці, лікарні, в'язниці, армійські дільниці, голосування з дому", — пояснює соціолог.

Але навіть ця кількість людей не надто вплине на кінцевий результат.

"Хоча ці 6% людей, яких ми не покриваємо, теоретично можуть змінити ситуацію, але це вкрай малоймовірно. Принаймні в попередні роки не було такого, щоб вони сильно впливали на результати. Зазвичай наші результати більше, ніж на 2%, не відрізнялися", — зазначив Паніотто у коментарі OBOZREVATEL.

З огляду на думки провідних соціологів, у другому турі виборів президента України зустрінуться Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Для оскарження результатів причин немає

Опитані соціологи повністю дійшли спільної думки, що жодних факторів, які могли б дати підставу для того або іншого кандидата оскаржити результати виборів, немає.

"Абсолютно жодних підстав для оскарження першого туру виборів немає. Ми вже бачимо більше 50% оброблених бюлетенів, і екзит-пол десь до 0,1% збігається з результатами ЦВК щодо Володимира Зеленського, і десь до 1% похибка щодо Петра Порошенка. Я не бачу жодних підстав, я вважаю, що перший тур виборів відбувся", — заявила у коментарі OBOZREVATEL представник Київського міжнародного інституту соціології Тетяна Песковська.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, 31 березня, станом на 22:00, в поліцію надійшло 2199 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

Серед них: незаконна агітація, підкуп виборців, фотографування або пошкодження бюлетеня та інше.

Вибори в Україні 2019

Такі порушення не можуть стати приводом для оскарження результатів, вважає Вишняк.

"Всі порушення, які відбувалися, мали формально-бюрократичний характер, які не вплинули б навіть на один відсоток голосів. З пальця висмоктати можна все, що завгодно, але жодних серйозних факторів для оскарження немає", — пояснив він.

Сюрпризи на другому турі

Чого ж чекати від другого туру виборів президента України соціологи прогнозують вкрай обережно. Єдине, що відзначили всі, так це вкрай великий відрив між першим і другим місцем, який буде складно подолати.

"Навряд чи зараз хтось скаже, якими будуть результати. Але зі свого боку можу сказати, що відрив дійсно дуже великий між першим і другим місцем. Проте, в історії України бували різні випадки. Ми можемо згадати президентські вибори 1994 року, коли той, хто за результатами першого туру був на другому місці, згодом перемагав у виборах. Тому різні ситуації бувають, але великий розрив дійсно є, і про це всі кажуть", — сказав у коментарі OBOZREVATEL колишній заступник глави ЦВК Андрій Магера.

Петро Порошенко

Зі свого боку соціолог Олександр Вишняк переконаний, що переможець виборів президента України вже відомий: "Такий відрив ліквідувати неможливо, ніколи не ліквідовувався".

Не впевнений в такому результаті гендиректор КМІС Володимир Паніотто, який хоч і також відзначив значний відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка, але вважає, що до другого туру ситуація може зміниться.

"У президента будуть великі проблеми в другому турі, бо цей великий розрив був весь час за нашими опитуваннями. Звичайно, все може змінитися, наприклад, частина людей, яка голосувала, як зараз кажуть, "по приколу", може побачити, що Зеленський реально стане президентом і це може їх налякати", — сказав він.

Володимир Зеленський

Більше того, українців може очікувати ще один сюрприз — третій тур виборів, ймовірність якого спрогнозував OBOZREVATEL гендиректор компанії "Соціс" Микола Чурилов.

"Що до цього може призвести? Якщо на другий тур голосування вийде менше 50% виборців. Але навіть якщо вийде 60%, але з них 10% зіпсують бюлетені і їхні голоси зараховані не будуть, і ніхто з кандидатів не набере більше 50+1%, то цілком можливо буде і третій тур виборів", — сказав він.

Що стосується можливих зривів другого туру виборів і ймовірності початку третього Майдану в Україні, то тут соціологи погоджуються на тому, що для цього немає жодних підстав.

Вибори в Україні 2019

"У нас є питання, яке ми час від часу вставляємо: "Якщо ваші права будуть порушені, чи готові ви протестувати?". А далі форми протесту: від мирних до радикальних. Зараз за нашими опитуваннями ситуація досить стабільна, але якщо станеться якась подія, що обурить велику кількість людей, особливо киян, тоді можливо. Але зараз цього не видно", — запевнив Паніотто.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!