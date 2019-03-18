Вибори президента в Україні: українці визначили трійку лідерів

Якби наступної неділі відбувалися вибори президента України, то серед тих, хто визначився та прийде на дільниці, за Володимира Зеленського проголосували 23,6%, Юлію Тимошенко – 17,8%, Петра Порошенка – 17,3%, Анатолія Гриценка – 16,9%, і Юрія Бойка – 10,8%.

Такі результати були оприлюднені під час презентації соціологічного дослідження щодо електоральних очікувань українців від президентських виборів-2019 Центром соціального інжинірингу "РАНД".

На відміну від попереднього соціологічного дослідження, майже на 5% збільшився відсоток респондентів, які вважають, що тільки прихід опозиції до влади зможе кардинально змінити ситуацію в країні – 31,5%, не вірять у будь-які зміни – 22,4%, зменшився відсоток тих, хто покладає надію на політичну і фінансову допомогу "Заходу" – 8,6% та громадський контроль за владою – 2,9%. Приблизно 20,7% опитаних відмовились відповідати.

Соціологія також демонструє ймовірні результати другого туру виборів. У разі виходу пари кандидатів Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, то чинний Президент програє з розривом майже 2%. У той же час Володимир Зеленський виграє у Юлії Тимошенко з розривом майже 15%. Анатолій Гриценко виграє у Тимошенко з розривом 10%. У парі Зеленський виграє у Порошенка з розривом 10%. На 11,5% виграє Гриценко у Порошенка.

Сергій Дем’янов підкреслив, що вихід Анатолія Гриценка у трійку лідерів президентських перегонів пояснюється в першу чергу підтримкою суспільства процесу об’єднання проукраїнських демократичних сил. Якщо минулого тижня Гриценко був п’ятим у рейтингах, то чим ближче до голосування, його підтримка тільки зростає.

"Наше й інші соціологічні дослідження показують: якщо він потрапляє до другого туру, то має всі шанси перемогти у другому турі як діючого президента, так і Юлію Тимошенко. Його об’єднання із Садовим, Добродомовим і Гнапом позитивно вплинуло на громадськість і цей посил потрібно інформаційно підсилювати. Адже тільки 39% знають про факт об’єднання демократичних сил", – зауважив він.

Найбільший антирейтинг серед кандидатів у президенти серед тих, хто піде на вибори і визначився з кандидатом, у Петра Порошенка – 42,9%, спостерігається ріст незадоволених кампанією Юлії Тимошенко – 39,7%, Юрія Бойка – 23,8%, Олега Ляшка – 18,2%, Володимира Зеленського – 15,4%. Найменший антирейтинг серед кандидатів має Анатолій Гриценко – 5,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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