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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

Вибори в Україні: українці назвали п'ять фаворитів

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До другого туру виборів президента України мають шанс потрапити п'ять кандидатів: Володимир Зеленський із рейтингом 24,3% (серед тих, хто визначився і піде голосувати), Юлія Тимошенко — 16,1%, Петро Порошенко — 15,8%, Анатолій Гриценко — 15,1% і Юрій Бойко — 11,2%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Соціальні й електоральні очікування українців від президентських виборів-2019". Вони були презентовані 11 березня на прес-конференції в ІА "Українські Новини", повідомляється на сторінці Центру соціального інжинірингу РАНД у Facebook.

Юрій Бойко

Юрій Бойко

LIGA.net

Далі в рейтингу серед тих, хто перетинає позначку 4%, йдуть лідер Радикальної партії Олег Ляшко, якого підтримують 4,4% респондентів, і Олександр Вілкул — 4,1%.

Експерт-соціолог Центру соціального інжинірингу РАНД Сергій Дем'янов підкреслив, що за рахунок об'єднання із Андрієм Садовим, у Гриценка зараз найбільший потенціал для зростання власного рейтингу на заході країни, де лідерські позиції Садового були безперечні.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
У другому турі виборів зустрінуться Тимошенко і Зеленський — соціологія

"Садовий для Гриценка став своєрідним "ключем" до західно-української електоральної скарбниці, що і підтверджують дані дослідження. Якщо він потрапляє до другого туру, то має всі шанси перемогти як чинного президента, так і Тимошенко. Отримавши підтримку Садового, Гриценко фактично обігнав кандидата "південного сходу" Бойка і впритул наблизився до Порошенка, фактично отримуючи шанс потрапити до другого туру. З іншого боку, битва "антирейтингів" дає підстави для вибухового зростання "антисистемних" кандидатів на кшталт Зеленського", — зазначив експерт.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Зі свого боку керівник "Фонду "Вища школа професійної політики" Олег Вострих зазначив, що в українському суспільстві завжди знаходила позитивний відгук ідея об'єднання, а особливо — проукраїнських демократичних сил. За його словами, ефект від об'єднання зусиль Гриценка і Садового, став спусковим гачком процесу "кандидатопаду". Експерт вважає, що приєднання до коаліції Гриценка — Садового інших політиків демократично-патріотичного табору здатне докорінно вплинути на хід і результати президентських виборів, змінивши їхню формулу в другому турі.

Також під час дослідження українські виборці показали втому від нинішнього стану речей і політичної еліти, яка фактично залишається незмінною останні 15-20 років. Згідно з підсумками опитування, зараз в українському суспільстві існує запит на альтернативну політичну силу або політика, який би був новим, не зіпсованим приналежністю до влади і старих політичних сил, і який дав би надію на зміни.

Новини
Вибори в Україні: в трійці лідерів несподівано змінився фаворит
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ВВС

Серед опитаних, відповідаючи на питання "Що може змінити ситуацію в країні?", найбільше респонденти покладають надію на опозицію, яка прийде до влади — 26,8%, не вірять у будь-які зміни — 24,6%, політичну і фінансову допомогу Заходу — 11,7%, чинну владу — 9,6%, громадський контроль над владою — 5,2%. До 20% опитаних взагалі відмовилися відповідати.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Прес-служба "Батьківщини"

Під час соціологічного дослідження загалом у телефонному режимі були опитані 3000 респондентів у всіх областях України, зокрема, в Києві (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни в цілому за такими показниками, як вік (18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село). Застосовувалися методики відсікання анкет і зважування результатів. Статистична похибка вибірки не більше 3,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення була оголошена 26 листопада.

  • Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, відбудеться 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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Особи
Петро ПорошенкоЮрій БойкоЮлія ТимошенкоАнатолій ГриценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Задов Лева
Задов Лева
Вод дол...бы, 27 лет обворовывают, грабят , ламают, а тупорылая нация этого не понимает или и понимать не хочет.....Ладно клоун, но Коса....она же с Лазаренком миллионы баксов в офшоры вывела....Гриценко! Он же армию грабил....Но, а Порошенко,вообще ни в одни ворота не лезет.....Это же благодаря его воровству и крышеванию воровства Ваших детей убивают....Как же Вас после этого людьми можно называть??????
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы....вы самые смешные...ну дебилы вы ...ну дебилы...это ж надо воры и...шут...паяц...
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