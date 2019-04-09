Вибори-2019: як виглядають виборці Порошенка та Зеленського. Інфографіка

Після проведення першого туру виборів журналісти на основі екзит-полів склали портрет виборця, який голосував за главу держави Петра Порошенка і кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Дані складалися на основі інформації Національного екзит-полу, проведеного спільно Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, КМІСом і Центром Разумкова.

Петро Порошенко

Згідно з географією, прихильники чинного президента в більшості перебувають на заході країни – 37%, і в центрі – 40%. На півдні й сході відповідно 16,5% і 6,4%.

Прихильники Порошенка проживають в основному в обласних центрах і великих містах — сумарно майже 47 виборців зі 100. Ще 33,2% — сільські жителі, а 20% — жителі невеликих містечок і селищ міського типу.

За президента більше голосували жінки (47,1%), ніж чоловіки (52,9%).

У чинного президента загалом 10,8% виборців входять до вікової групи 18-29 років, 18,3% мають від 30 до 39 років, 19,1% — від 40 до 49 років, 21,9% — від 50 до 59 років. Найчисленніша група прихильників Порошенка є одночасно й старшою — 29,9% його прихильників мають 60+ років.

Серед виборців Порошенка багато людей із вищою освітою — 52%. Ще 30% мають середню спеціальну освіту.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Основний кістяк виборців Зленського — в південних і центральних областях, 35,3% і 34% відповідно. 18,5% виборців із заходу віддали голоси за шоумена, 12,1% — східний регіон.

Понад 29% прихильників актора "95-го кварталу" живуть у селах, ще 22,3% — у невеликих містах із чисельністю населення до 50 тисяч осіб. У містах з населенням понад 50 тисяч за Зеленського проголосували 45% українців.

Водночас за кандидата в основному проголосували жінки — 55,5% виборців, 44,5% — чоловіки.

Також за Зеленського віддали голоси молоді українці: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) і 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років становлять 14,5% електорату Зеленського, а старші 60 років — 11,8%.

Крім того, 32,5% виборців мають середню спеціальну освіту, 46,2% — незакінчену або повну вищу. Ще майже 17% здобули повну загальну середню освіту, тобто закінчили тільки школу.

Рravda.com.ua

Рravda.com.ua

Рravda.com.ua

Рravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог розповіла, кого виберуть українці у другому турі виборів президента.

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