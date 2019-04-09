"Пусть продадут своих детей!" Фарион набросилась на украинцев из-за выборов

Бывший народный депутат Украины от "Свободы" Ирина Фарион жестко раскритиковала людей, которые продают свой голос на выборах президента.

Она предложила им поступить также с собственными детьми, ведь они все равно лишают их будущего. Свою категоричную позицию политик озвучила в интервью INTB (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Те, кто готов продавать свои голоса, пускай своих детей продадут. Пускай выставят на прилавок двоих, троих, или сколько они там сделали. Это не из-за материальной бедности, а из-за моральной. Есть такая украинская пословица: чего бедный? Потому что дурной. А почему дурной? Потому что бедный. Это о таких людях, которые продаются. Если они продаются за тысячу гривен, то я им искренне желаю, чтобы когда-то продали их детей, потому что они этого заслуживают", — возмутилась Фарион.

Не меньшее возмущение у нее вызвало равнодушие тех граждан, которые совсем не ходят на выборы. Экс-нардеп уверена, что граждане, не использующие свой голос, являются опасными асоциальными элементами и должны покинуть Украину.

"Таких людей в Греции когда-то называли "идиотами". Идиоты — это те, кто не был вмонтирован в общество, это асоциальные люди. Они опасны. Люди, которые не идут на выборы, выбрасывают общество прочь. Пускай тогда пакуют чемоданы и немедленно уезжают отсюда. Нельзя жить в стране, которую ты не любишь. Это вредит тебе и тем, среди кого ты находишься. Ищи лучшей доли. Есть страны, в которых те, кто не идет голосовать, платят штраф, и это абсолютно правильно. Если это глубокое разочарование, то кто им виноват? Не надо было очаровываться", — подчеркнула Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фарион заявила, что в Украине нет русскоязычного населения. По ее определению, эти люди – либо рабы, либо оккупанты. Она призвала лишать работы и образования тех, кто не знает украинского языка.

Эти слова глубоко зацепили скандального российского сенатора Алексей Пушкова. Он предложил поместить Фарион в психиатрическую больницу и обозвал "расистской".

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