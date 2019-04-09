Пошел в отрыв! Появились неожиданные результаты соцопроса перед вторым туром выборов в Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за две недели до второго тура выборов существенно увеличил отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко. Если в первом туре он обошел его почти на 15%, то 21 апреля разница в голосах избирателей может составить более 20%.

Такой прогноз сделал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. В комментарии к посту на своей странице в Facebook он написал, что КМИС провел опрос общественного мнения между первым и вторым туром выборов, результаты которого оказались очень неожиданными.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Коллаж

"Мы уже провели телефонные опросы, и через пару дней будет F2F (опрос по схеме "лицом к лицу". — Ред.). Не знаю, захотят ли заказчики их публиковать. Могу только сказать, что в данных предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут…", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского, только увеличился", — написал он.

Напомним, в первом туре президентских выборов, который состоялся 31 марта, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 57% граждан в возрасте 18-29 лет. При этом за действующего главу государства Петра Порошенко среди такой же возрастной категории отдали голоса 14% избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран АТО Мирослав Гай не исключил, что во втором туре между кандидатами возможен разрыв в количестве голосов, который очень удивит украинцев.

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