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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Все ж стадіон? Порошенко пояснив проблеми в дебатах із Зеленським

2.2тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Петро Порошенко заявив, що зі штабом його опонента Володимира Зеленського все ж був підписаний договір про проведення дебатів на "НСК "Олімпійський".

В ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня, Порошенко заявив, що поки що не узгоджена лише остаточна дата зустрічі із Зеленським.

"Зараз сказали, що пройдуть [дебати на НСК "Олімпійський"] 19 числа, і сьогодні підписано вже штабами тристоронню угоду. Не визначена поки дата, або 16-те, або 17-те, або 18-те, або 19-те. Наше прохання було, щоб ми не порушували закон і не скасовували ті обов'язкові дебати на суспільному мовленні, де чітко передбачені законом", - заявив Порошенко.

Все ж стадіон? Порошенко пояснив проблеми в дебатах із Зеленським

Відзначимо, штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського та НСК "Олімпійський" офіційно не підтвердили домовленість з командою Петра Порошенка про дебати, однак у президента озвучили іншу інформацію.

Все ж стадіон? Порошенко пояснив проблеми в дебатах із Зеленським
Все ж стадіон? Порошенко пояснив проблеми в дебатах із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більше, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
НСК Олімпійськийдебати
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Табачук Микола
Табачук Микола
Нєужєлі, нєужєлі ми увідім цєліком фігуру Зєлі?))))))
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Свинорыл опять дурака включает)))Тебе слабоумный 100 раз говорили.Запиши! 19 апреля, НСК Олимпийский, 19.00, крапка!Кто поближе к свинохряку, на лбу запишите ему, а то он каждые 5 минут забывает)))Клоун клоуна, должен приказы исполнять, а не амнезией страдать)))
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