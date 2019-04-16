Все ж стадіон? Порошенко пояснив проблеми в дебатах із Зеленським

Кандидат в президенти України Петро Порошенко заявив, що зі штабом його опонента Володимира Зеленського все ж був підписаний договір про проведення дебатів на "НСК "Олімпійський".

В ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня, Порошенко заявив, що поки що не узгоджена лише остаточна дата зустрічі із Зеленським.

"Зараз сказали, що пройдуть [дебати на НСК "Олімпійський"] 19 числа, і сьогодні підписано вже штабами тристоронню угоду. Не визначена поки дата, або 16-те, або 17-те, або 18-те, або 19-те. Наше прохання було, щоб ми не порушували закон і не скасовували ті обов'язкові дебати на суспільному мовленні, де чітко передбачені законом", - заявив Порошенко.

Відзначимо, штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського та НСК "Олімпійський" офіційно не підтвердили домовленість з командою Петра Порошенка про дебати, однак у президента озвучили іншу інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більше, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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