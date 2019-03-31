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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Все в блокноте: появилось курьезное фото с выборов в Антарктике

1.6тЧитать материал на украинском

Опубликованы результаты голосования на избирательном участке, который находится в Антарктике на научной станции "Академик Вернадский".

Гражданская организация "Опора" в Facevook выложила листок, на котором указаны итоги голосования полярников.

Согласно снимку, всего на станции проголосовали 37 человек. По одному голосу отдали за Ольгу Богомолец, Юрия Бойко, Александра Мороза, Игоря Шевченко, Игоря Смешко и Валентина Наливайченко.

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За Анатолия Гриценко отдали голоса три человека, за Владимира Зеленского – пять и Руслана Кошулинского – два голоса. За Юлию Тимошенко не отдали не одного голоса. Президента Петра Порошенко поддержали 19 избирателей.

Также сообщается, что один бюллетень был признан недействительным и один не подлежит подсчету.

Все в блокноте: появилось курьезное фото с выборов в Антарктике

Скриншот

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