Все в блокноті: з'явилося курйозне фото з виборів в Антарктиці

Опублікувані результати голосування на виборчій дільниці, який знаходиться в Антарктиці на науковій станції "Академік Вернадський".

Громадянська організація "Опора" в Facevook виклала листок, на якому вказані підсумки голосування полярників.

Згідно знімку, всього на станції проголосували 37 осіб. По одному голосу віддали за Ольгу Богомолець, Юрія Бойка, Олександра Мороза, Ігоря Шевченка, Ігоря Смешка і Валентина Наливайченка.

За Анатолія Гриценка віддали голоси три людини, за Володимира Зеленського – п'ять і Руслана Кошулинського – два голоси. За Юлію Тимошенко не віддали не одного голосу. Президента Петра Порошенка підтримали 19 виборців.

Також повідомляється, що один бюлетень був визнаний недійсним і один не підлягає підрахунку.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!