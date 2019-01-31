В МВД пообещали подарок за выявление самого необычного нарушения на выборах

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол подарит уникальное издание Бучацкого Евангелия тому, кто сообщит о самом необычной попытке нарушить закон на выборах президента Украины.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. А в эфире ObozTV советник рассказал, что сообщений о нарушениях уже чрезвычайно много. Однако самые оригинальные, по его мнению, следует ожидать в будущем.

"Я ожидаю такого способа, о котором я еще не знаю. Потому что большая часть мне известна. Я много лет принимал участие в выборах и очень много боролся с такими случаями. Люди сообщают мне все данные, а я автоматически передаю в координационный центр, где мы их анализируем", – пояснил Апостол.

По его мнению, уже завтра благодаря некоторым из таких сообщений откроются уголовные производства. Советник министра подчеркнул, что огромная часть общества нетерпимо относится к фальсификациям.

"Мне очень приятно, я не думал, что будут так много сообщать. Но я это сделаю, я официально подарю несколько книг Евангелия самым лучшим", – заверил он.

Ранее в эфире ObozTV:

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