Поздравления с Пасхой 2026: красивые стихи и проза. Открытки
Воскресение Христово – это праздник, который наполняет сердца светом, надеждой и верой в лучшее. В 2026 году украинцы снова соберутся семьями, чтобы поделить радость Пасхи и подарить друг другу теплые слова.
Именно поздравления становятся частью этого дня, ведь через них передается искренность, любовь и поддержка. Красивые стихи, душевная проза и яркие открытки помогают сделать праздник еще более особенным. OBOZ.UA собрал лучшие идеи поздравлений, которые легко отправить родным и друзьям.
Поздравления с Пасхой в прозе
Поздравляю вас с Воскресением Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, искренностью и любовью, а в сердце всегда будет вера в лучшее и спокойствие.
***
С Пасхой вас! Желаю, чтобы в эти праздничные дни рядом были самые дорогие люди, а в душе царили гармония, радость и свет.
***
Христос Воскрес! Пусть Господне благословение оберегает вашу семью, дарит здоровье, силы и уверенность в завтрашнем дне.
***
Искренне поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь больше добра, счастливых моментов и искренних улыбок.
***
Христос Воскрес! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, уют и любовь, а все тревоги остались позади.
***
Со светлым праздником Пасхи! Пусть в сердце расцветает надежда, а каждый новый день приносит радость и добрые новости.
***
Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть этот праздник подарит вам душевный покой, веру в чудо и много теплых встреч с близкими.
***
С Пасхой! Хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда было место для радости, любви и искренних эмоций, а судьба дарила только светлые моменты.
***
Христос Воскрес! Пусть этот величественный праздник вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце светом и дарит ощущение настоящего счастья.
***
Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили взаимопонимание, поддержка и тепло, а жизнь была полна благополучия.
***
С Пасхой вас! Пусть этот день объединит всех родных за одним столом, принесет искренние разговоры, радость и незабываемые мгновения вместе.
Пасха 2025 открытки
Поздравления с Пасхой в стихах
С Пасхой Светлой поздравляю!
И от сердца пожелаю
Жизни доброй, человечной,
Дружбы крепкой и сердечной,
Хлеба божьего кусок,
Ключевой воды глоток,
Дел, по совести, и чести,
Счастья в дом! Христос воскресе!
****
С Пасхой вас! С Христа спасением!
С благодатным воскресеньем!
И с весной вас, и с теплом,
Пусть согреет солнце дом!
Я вас с улыбкой поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!
Пусть стороной ненастья обойдут,
А радость и любовь скорей найдут!
****
Пусть этот праздник Светлой Пасхи
Согреет миром и добром.
Пусть будут все всегда здоровы,
А остальное всё пройдем.
В день Воскресения Господня
Поверьте в силу всех чудес.
Для исполнения желаний
Пусть упадет звезда с небес.
****
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля, - они вещали, -
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки -
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь
И воссылайте гимн душистыйТому, Чья заповедь - любовь".
****
Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!
****
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
****
OBOZ.UA писал, как поздравить друзей и коллег с Воскресением Христовым.
