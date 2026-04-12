Поздравления с Пасхой 2026: красивые стихи и проза. Открытки

Воскресение Христово – это праздник, который наполняет сердца светом, надеждой и верой в лучшее. В 2026 году украинцы снова соберутся семьями, чтобы поделить радость Пасхи и подарить друг другу теплые слова.

Именно поздравления становятся частью этого дня, ведь через них передается искренность, любовь и поддержка. Красивые стихи, душевная проза и яркие открытки помогают сделать праздник еще более особенным. OBOZ.UA собрал лучшие идеи поздравлений, которые легко отправить родным и друзьям.

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляю вас с Воскресением Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом теплом, искренностью и любовью, а в сердце всегда будет вера в лучшее и спокойствие.

***

С Пасхой вас! Желаю, чтобы в эти праздничные дни рядом были самые дорогие люди, а в душе царили гармония, радость и свет.

***

Христос Воскрес! Пусть Господне благословение оберегает вашу семью, дарит здоровье, силы и уверенность в завтрашнем дне.

***

Искренне поздравляю с Пасхой! Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь больше добра, счастливых моментов и искренних улыбок.

***

Христос Воскрес! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, уют и любовь, а все тревоги остались позади.

***

Со светлым праздником Пасхи! Пусть в сердце расцветает надежда, а каждый новый день приносит радость и добрые новости.

***

Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть этот праздник подарит вам душевный покой, веру в чудо и много теплых встреч с близкими.

***

С Пасхой! Хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда было место для радости, любви и искренних эмоций, а судьба дарила только светлые моменты.

***

Христос Воскрес! Пусть этот величественный праздник вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце светом и дарит ощущение настоящего счастья.

***

Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили взаимопонимание, поддержка и тепло, а жизнь была полна благополучия.

***

С Пасхой вас! Пусть этот день объединит всех родных за одним столом, принесет искренние разговоры, радость и незабываемые мгновения вместе.

Пасха 2025 открытки

Поздравления с Пасхой в стихах

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел, по совести, и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

****

С Пасхой вас! С Христа спасением!

С благодатным воскресеньем!

И с весной вас, и с теплом,

Пусть согреет солнце дом!

Я вас с улыбкой поздравляю,

Здоровья крепкого желаю!

Пусть стороной ненастья обойдут,

А радость и любовь скорей найдут!

****

Пусть этот праздник Светлой Пасхи

Согреет миром и добром.

Пусть будут все всегда здоровы,

А остальное всё пройдем.

В день Воскресения Господня

Поверьте в силу всех чудес.

Для исполнения желаний

Пусть упадет звезда с небес.

****

В день Пасхи, радостно играя,

Высоко жаворонок взлетел,

И в небе синем, исчезая,

Песнь воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли

И степь, и холм, и темный лес.

"Проснись, земля, - они вещали, -

Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!

Проснитесь, горы, долы, реки,

Хвалите Господа с Небес.

Побеждена им смерть вовеки -

Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,

Фиалка - зацветите вновь

И воссылайте гимн душистыйТому, Чья заповедь - любовь".

****

Все лица радостью сияют,

Сердца свободны от страстей…

Так чудодейственно влияют

Слова святые на людей!..

Христос воскрес!..

О миг священный!..

О чудо, выше всех чудес,

Какие были во вселенной!..

Христос воскрес!

Христос воскрес!

****

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля

И одеваются поля,

Весна идет, полна чудес!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

****

