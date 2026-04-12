Буває так: відкриваєш книжку, а там — ніби про тебе. Або про твого сусіда, або про те, що ти відчуваєш кожного разу, коли доводиться приймати складне рішення. Ми зібрали п’ять історій про людей. Про те, як вони шукають своїх, як помиляються, як печуть паски чи намагаються втекти від правил, які їм нав’язали інші.

Це книжки видавництва Фабула для тих, кому зараз хочеться чогось справжнього, з тими правильними словами, які допомагають трохи краще зрозуміти себе і світ навколо.

Ця книжка — як вечір у компанії старого друга, який за келихом вина (чи "лузерського пива") розповідає неймовірні байки. Тут немає вигаданих світів, зате є живий, іронічний і подекуди абсурдний Ужгород, де крадіжка німецького пальта може стати подією року, а таксисти знають відповіді на всі питання всесвіту.

Автор уважно виловлює з реального життя деталі, повз які ми зазвичай проходимо: від "нічної логіки" до способів перекриття мостів підручними засобами. Кожне оповідання коротке, влучне і з легкою іронією. Це читання, яке водночас розважає і дозволяє впізнати знайомі ситуації в трохи гротескному віддзеркаленні.

Продовження історії Олі Синички з "Вілла у Сан-Фурсиско", яке пахне весною та свіжою випічкою. Цього разу героїня потрапляє в "пасковий батл" із професійним кондитером, але за кулінарним змаганням стоїть більше, ніж просто боротьба за перемогу.

Це історія про близькість із рідними, силу родинних традицій і спробу знайти опору в реальності, де триває війна. Ярослава Литвин пише делікатно і без надриву, поєднуючи легку атмосферу з відчуттям тривоги, яке неможливо ігнорувати. Світла, тепла книга про речі, які допомагають триматися.

Якщо ви любите динамічні історії з вигаданими світами, ця книга може вас захопити. Світ розділений куполом, і те, що для одних є безпекою, для інших стає обмеженням. Головна героїня Талія — Аутсайдерка, яка змушена ризикнути, щоб захистити родину, і поступово відкриває правду про світ навколо себе.

Це історія з елементами фентезі та пригод, у якій багато руху, небезпек і рішень, що впливають на дорослішання героїні. Тут є таємниці, перші сильні почуття і вибір між тим, що правильно, і тим, що підказує серце.

Роман, натхненний історією предкині авторки, переносить у світ вікторіанської Англії. У центрі — леді Маргарет, яка не хоче миритися з роллю, відведеною їй суспільством, і намагається самостійно визначити власну долю.

Це класична історія про особистий вибір у межах суворих соціальних правил. Книга вирізняється увагою до деталей епохи — побуту, звичаїв і настроїв часу — і водночас розповідає про бажання бути почутою і жити за власними відчуттями.

Для тих, хто сумує за атмосферою Бейкер-стріт, але хоче нової історії. Бонні Макберд вдалося переконливо відтворити голос Ватсона та характер Шерлок Голмс, показавши його не лише як блискучого аналітика, а й як людину з власними сумнівами та емоціями.

Сюжет розгортається навколо справи, пов’язаної зі світом мистецтва: зашифровані листи, зниклі твори і складна мережа подій, що веде до неочевидних висновків. Це класичний детектив із заплутаною інтригою, де важливу роль відіграють не лише факти, а й психологія персонажів.