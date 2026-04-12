Украина отмечает Пасху 2026: хроника праздника в условиях войны

Украина 12 апреля 2026 года отмечает уже пятую за время полномасштабной войны Пасху. Самый большой христианский праздник одна часть украинцев встречает на поле боя, другая – в тревоге за первых.

Однако, несмотря на трудности и опасность, несмотря на разлуки и потери, несмотря на все испытания, которые выпали на долю украинского народа, украинцы празднуют Воскресение Иисуса Христа. С этим праздником соотечественников поздравили президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Поздравление от Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Глава государства подчеркнул: Украина ведет праведную войну, и именно это дает украинцам чрезвычайную силу и стойкость.

"Это так важно сегодня, когда война не только на поле боя, но и идет ожесточенная битва эмоций, характеров и духа, правды против лжи, веры против отчаяния, надежды против отчаяния. Вести эту борьбу непросто всем нам. Особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир летит в пропасть и никто не знает, каким будет завтра. В такие моменты именно Пасха и ее смыслы подсказывают нам, как не опускать рук, где найти свет, чтобы не заблудиться. Эти ответы, эти знаки – рядом с нами. В наших близких, в наших семьях, наших людях, в каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки", – отметил Зеленский.

Единство и взаимоподдержка помогла украинцам пережить самую тяжелую за всю историю независимости зиму.

"Холод бесславно отступил, и мы дождались своей весны, и сегодня вместе отмечаем свою Пасху. Пятый год подряд мы делаем это несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая: украинцы всегда остаются украинцами. И никакая война этого не сотрет. Поэтому этот день для нас всегда о семье, тепло собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте, защищают Украину и свои семьи", – подчеркнул президент.

Сейчас украинцы борются за мир и будущее для своих детей и внуков. И верят в победу мира над войной.

"Четыре года назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Молились и боролись за это. Четыре года спустя все мы молимся и боремся, чтобы Украина жила в мире. Полагаемся не только на небесные силы, но и на наши Силы безопасности и обороны, верим одинаково в Божью милость и нашу смелость, надеемся на покровительство нашей Оранты и меткость нашей дальнобойности.Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами – ежедневно, собственноручно, своими поступками, работой, мужеством, самоотверженностью, силой духа. Чтобы быть вместе. Держаться своих. Верить в Украину. Верить друг в друга. Пока это неизменно, зло бессильно", – подчеркнул глава государства.

Зеленский пожелал украинцам надежды и тепла, а защитникам – Божьей опеки и крепкой воли.

"Пусть каждый, кто помогает и ищет, всегда найдет. Каждый, кто в дороге, всегда ее преодолеет. Каждый, кто делает для Украины все возможное, не теряет веры в то, что все возможно. Мы искренне поздравляем вас с этим большим, светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей. Не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов, все наши города и села, которые заслужили мирную жизнь, увидеть спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина. С Пасхой вас, дорогие украинцы и украинки! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – завершил поздравление президент.

Поздравление от Александра Сырского

В своем поздравлении Сырский обратился к защитникам и защитницам Украины.

"Более полутора тысяч дней и ночей весь украинский народ противостоит полномасштабному российскому нашествию. Более полутора тысяч дней и ночей агрессор обстреливает украинские города и села. За эти годы миллионы украинцев научились жить в условиях войны и постоянной опасности. И научились особенно ценить праздничные утра, дни и вечера. Сегодня мы отмечаем Пасху – самый большой христианский праздник. И я хочу поздравить и поблагодарить прежде всего тех, кто встречает этот праздник не в семейном кругу, а на фронте – отражая российские атаки. Не за семейным столом, а на боевом дежурстве. С молитвой не в храме, а в блиндаже или окопе", – отметил главком ВСУ.

Сырский отметил, что Пасха – это "праздник, который родился не в громком триумфе, а в тишине после потери. В тишине, которую очень хорошо понимает любой украинский воин".

"Христово воскресение – это о победе жизни над смертью. Так же наши защитники и защитницы изо дня в день борются для украинского народа право на свободную и достойную жизнь. Где развевается украинский флаг – там есть свобода, надежда и вера в завтрашний день, а где ступил российский сапог – только мрак и разруха. Силой своего духа защитники Украины ежедневно творят чудо мужества и самопожертвования. Благодаря своим лучшим сыновьям и дочерям Украина живет, борется и обязательно победит", – убежден он.

Головко призвал в этот день вспомнить в молитвах тысячи украинских воинов, отдавших за свободу народа самое ценное – свои жизни.

"Дорогие братья и сестры по оружию, пусть Пасха наполнит ваши сердца светом, придаст сил и веры в победу над тьмой", – завершил свое поздравление Сырский.

Поздравление от митрополита Епифания

"Дорогие братья и сестры! От тысячелетних святынь Киева – наших кафедральных соборов Святой Софии, Владимирского патриаршего и Михайловского Златоверхого, от украинской Печерской Лавры чистосердечно поздравляю вас с Пасхой. Воскресение Христово – не символ и не легенда, но истина и реальность, которая вошла в человеческую историю и изменила ее навсегда. Свет Христов, свет жизни не просто когда-то, в древнее время, засиял через воскресение Спасителя – через нашу веру во Христа воскресшего он и сейчас становится для нас оружием в борьбе с тьмой века сего", – отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний в своем поздравлении упомянул о тяжелейшем испытании в новейшей истории Украины, которое сейчас проходит наша страна.

"Сегодня наш народ переживает тяжелое время войны. Но даже в этих обстоятельствах не угасает то, что составляет основу человеческой жизни – вера, надежда и любовь. Именно в этом заключается глубинный смысл Пасхи: свидетельствовать о том, что даже после тяжелых испытаний возможно возрождение, а сердце человека, которое не теряет любви, становится местом, где растет обновленная бессмертная жизнь. Добрые пожелания и слова надежды на победу света и правды пусть донесутся сейчас ко всем детям Украины, где бы вы сейчас ни были, и прежде всего – к нашим героям-защитникам", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ пожелал, чтобы"светлый праздник Христова Воскресения обогащал жизнь каждого своим духовным смыслом, а Господь укреплял всех нас, даровал силы и мудрость для приумножения добрых дел".

"Свет во тьме светит, и тьма не окутала его. Поэтому наполнимся этим светом, пусть он будет нам оружием против зла, которое непременно потерпит поражение и осуждение, ибо воистину Христос Воскрес!" – завершил поздравление Епифаний.

Как писал OBOZ.UA, накануне Благодатный Огонь сошел в Храме Гроба Господня. Уже 12 апреля, на Пасху, его привезут в Украину.

