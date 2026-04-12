У Путина выдали, что Украину и РФ от мира 'отделяют считанные километры'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу "заключаются в считанных километрах". По его словам, для достижения "административных границ России" путинской армии осталось захватить 17-18% Донецкой области.

Также рупор Кремля похвастался, что оккупационная армия РФ продвигается вперед. Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистам.

Территориальные претензии РФ

Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры вокруг российско-украинской войны сосредоточены на споре о "нескольких квадратных километрах". Представитель Кремля заявил, что Украину и РФ от мира действительно "отделяют считанные километры".

Также он добавил, что диктатор Владимир Путин еще год назад говорил, что мечтает захватить Донецкую область. Песков подчеркнул, что вопрос остаётся актуальным на фоне переговоров о мирном разрешении конфликта.

"Разногласия Москвы и Киева по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах. Для достижения административных границ России осталось освободить лишь 18-17% Донецкой Народной Республики", – сказал путинский спикер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия может не остановиться в случае захвата Донбасса. По его словам, следующими целями Кремля могут стать Днепр и Харьков. Президент подчеркнул, что хорошо понимает как психологию, так и реальные военные намерения российского руководства.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в войне Украины с Россией наметился "перелом". За последние полгода темпы продвижения оккупационной армии на поле боя существенно сократились. Особенно мизерные "достижения" армия РФ демонстрирует с января этого года.

