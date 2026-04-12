Сын президента Уганды требует у Турции $1 млрд и самую красивую женщину страны: что случилось

Сын президента Уганды Йовери Мусевени и главнокомандующий армии страны Мухузи Кайнеругаба сделал серию громких заявлений в отношении Турции. Он требует от Анкары 1 млрд долларов "компенсации" и выдвинул провокационное условие о женитьбе.

В случае отказа генерал пригрозил прекращением дипломатических отношений в течение 30 дней. Об этом сообщает независимая медиакомпания Сомали Shabelle Media Network.

Заявления связаны с ролью Турции в Сомали, где угандийские военные уже почти два десятилетия участвуют в миротворческих миссиях Африканского Союза. Именно благодаря этому военному присутствию Анкара получила доступ к ключевым инфраструктурным проектам, в частности управлению портом и аэропортом в Могадишо.

Генерал считает, что турецкие государственные и частные компании воспользовались ситуацией безопасности, созданной усилиями угандийской армии, которая противостоит боевикам группировки "Аш-Шабаб" и поддерживает стабильность в стране.

Несмотря на резкую риторику, Кайнеругаба отметил, что не стремится к конфликту с Турцией, однако настаивает на "справедливой компенсации" за вклад Уганды. Его сообщения вызвали резонанс из-за необычного характера требований, в частности упоминание о "самой красивой женщине" страны как часть условий.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабааб" на базу Африканского Союза погибли 54 миротворца из Уганды. Кровавый инцидент произошел в сомалийском городе Бараави.

