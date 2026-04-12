Сын президента Уганды требует у Турции $1 млрд и самую красивую женщину страны: что случилось

Катя Помазан
Новости. Мир
Сын президента Уганды Йовери Мусевени и главнокомандующий армии страны Мухузи Кайнеругаба сделал серию громких заявлений в отношении Турции. Он требует от Анкары 1 млрд долларов "компенсации" и выдвинул провокационное условие о женитьбе.

В случае отказа генерал пригрозил прекращением дипломатических отношений в течение 30 дней. Об этом сообщает независимая медиакомпания Сомали Shabelle Media Network.

Заявления связаны с ролью Турции в Сомали, где угандийские военные уже почти два десятилетия участвуют в миротворческих миссиях Африканского Союза. Именно благодаря этому военному присутствию Анкара получила доступ к ключевым инфраструктурным проектам, в частности управлению портом и аэропортом в Могадишо.

Генерал считает, что турецкие государственные и частные компании воспользовались ситуацией безопасности, созданной усилиями угандийской армии, которая противостоит боевикам группировки "Аш-Шабаб" и поддерживает стабильность в стране.

Несмотря на резкую риторику, Кайнеругаба отметил, что не стремится к конфликту с Турцией, однако настаивает на "справедливой компенсации" за вклад Уганды. Его сообщения вызвали резонанс из-за необычного характера требований, в частности упоминание о "самой красивой женщине" страны как часть условий.

Напоминаем, что сын президента африканской страны Уганда Мухузы Кайнеругаба заявил, что его страна, мол, отправит своих солдат защищать Москву, если той "будут угрожать империалисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабааб" на базу Африканского Союза погибли 54 миротворца из Уганды. Кровавый инцидент произошел в сомалийском городе Бараави.

