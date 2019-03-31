У Зеленського повідомили дані закритого екзит-полу

Станом на 15.00 кандидат в президенти Володимир Зеленський лідирує з результатом 31,5%.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL з посиланням на результати закритого екзит-полу команди Зе. Відзначається, що Петро Порошенко отримує 17,8%.

На третьому місці, за даними екзит-полу, знаходиться Юлія Тимошенко з показником 13,5%, а на четвертому Юрій Бойко (12,8%).

Штаб Зе

Новини Через високу явку на виборах на дільницях утворилися величезні черги

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на виборах президента України станом на 15:00 31 березня становила 44,45% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

Всі подробиці голосування читайте тут.

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