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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського повідомили дані закритого екзит-полу

14.3тЧитати матеріал російською

Станом на 15.00 кандидат в президенти Володимир Зеленський лідирує з результатом 31,5%.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL з посиланням на результати закритого екзит-полу команди Зе. Відзначається, що Петро Порошенко отримує 17,8%.

На третьому місці, за даними екзит-полу, знаходиться Юлія Тимошенко з показником 13,5%, а на четвертому Юрій Бойко (12,8%).

Штаб Зе

Штаб Зе

Новини
Через високу явку на виборах на дільницях утворилися величезні черги

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на виборах президента України станом на 15:00 31 березня становила 44,45% без урахування виборчих дільниць за межами країни.

Всі подробиці голосування читайте тут.

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Ексклюзив
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А что разве можно публиковать результаты екзитпола до 20-00 . Обозреватель можно привлекать к ответственности за нарушение закона о выборах
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
опять брешет.... Он же брехун, как его кремблядский тёзка!
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