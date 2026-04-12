Блог | Неожиданная общая проблема, или Время собирать камни
Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины, и не способен найти их и обезвредить.
Далі текст мовою оригіналу
Про це пише The New York Times, посилаючись на заяви американських чиновників, які вказують, що знешкодження морських мін набагато складніше, ніж їх установка. "І навіть якщо місце розташування було зафіксовано, деякі міни були встановлені таким чином, що могли дрейфувати або переміщатися", – зазначається в статті.Мені це здається вельми символічним. Зупинити власне дрейфуюче дикунство значно важче, ніж розпочати.Розкидати каміння легше, ніж збирати. І на Сході, і в Європі. Але ж іншого виходу немає.