Саливанчук – в Буковеле, а Сумской паску спек муж: украинские звезды показали свои корзины на Пасху. Фото

Украина 12 апреля празднует Пасху. Традиционно в этот день знаменитости обнародовали в соцсетях фотографии своих праздничных корзин, показав собственные интерпретации атрибутов одного из важнейших христианских праздников.

В публикациях в Instagram они продемонстрировали как традиционное наполнение – паски, крашанки и домашние блюда, так и современные вариации оформления. И пока одни звезды святили пасхальные корзины на сам праздник утром, некоторые успели похвастаться своим разнообразием вкусностей еще накануне вечером.

Среди тех, кто освящал паски вечером 11 апреля была певица Руслана Лыжичко. Она показала свою корзину, в которой стояли три пасочки. Заметим, что артистка придерживалась аутентичности и хлеб, принесенный в этот день в церковь, был без традиционной белой глазури сверху.

Актриса Анна Саливанчук святила свой пасхальный "стол" в Буковеле пока находилась там на отдыхе.

"Всегда ходила на ночную службу и стояла по 3 часа. Придерживалась поста, и, именно если придерживаешься поста, логично идти на службу и утром начинать есть вкусности, которые не позволяешь себе 40 дней. Но война внесла коррективы и изменила традиции. Поста в еде я не придерживаюсь, но пощусь в другом: потому что, я считаю, главное – не то, что в рот положишь, – а что изо рта потом может выйти (я о плохих словах, мыслях и поступках). И про чистые окна перед Пасхой: сейчас главное, чтобы окна целы были, а мытые они, или не мытые – без разницы", – поделилась мыслями актриса.

Ее коллега Ольга Сумская не показывала кадров возле церкви, но продемонстрировала щедрый на хлеб и яйца праздничный стол. Более того, она призналась, что главную, самую большую, паску выпекал ее муж – Виталий Борисюк.

Ресторатор Эктор Хименес-Браво показался дома возле пасхальной корзины с двумя большими пасками. "Пасха – это светлый праздник. И этот свет нам уже пятый год подряд пытаются погасить... Сегодня, когда враг крадет наш покой, этот день приобретает еще более особое значение", – написал он.

Актриса Анна Сагайдачная посвятила паску накануне Пасхи. Она показала свою корзину, богатую на мясо, в которой также была большая пасха, яйца, вино и соль. В частности, свою отдельную корзину также взял с собой ее старший сын.

Реперка alyona alyona святила свой пасхальный "стол" в небольшой церкви в кругу родных. В корзину она поставила несколько пасок: одну – приобретенную у бренда, который специализируется на шоколаде, вторую – украшенную сухофруктами и орехами, а третью – с отделкой из теста и без глазури.

Певица Анна Тринчер пошла святить паску утром на Пасху в компании мамы. А корзина ее имела традиционное наполнение.

Артист Михаил Хома ("Дзидзьо") показался рядом с изысканной корзиной в бело-черной вышитой рубашке и устроил фотосессию на крыльце. Более того, певец обратился к фанатам и даже освятил их, правда, через объектив.

Фитнес-тренер Марина Боржемская показала свою изысканную белую пасочку пока позировала напротив маленькой церкви.

"С Пасхой! Пусть в сердце будет свет, тепло и спокойствие. Христос Воскрес!" – поздравила она.

А вот телеведущая Людмила Барбир оставила наполнение своей корзины засекреченным – спрятала все под вышитым рушником.

Ее коллега Юрий Горбунов традиционно освящает пасхальный "стол" в полном семейном составе. В этом году Пасха звездной семьи проходила во Львове в Шевченковском гаю. А вот из-за прохлады на улице красивые вышитые наряды пришлось спрятать под куртками.

Певица Злата Огневич позировала возле собора в пышно вышитой рубашке и обратилась к украинцам: "Христос воскрес! Пусть эта Пасха принесет нам всем больше света, тепла и надежды. Обнимите сегодня тех, кого любите".

Артистка Ирина Федишин показалась возле семейного стола, на котором выложила все, что имела в корзине, и продемонстрировала праздничную вышитую рубашку.

"От всей души поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи! Это один из величайших дней, праздник, который дарит нам веру, надежду и свет. В этот день Господь особенно касается наших сердец, согревает душу и напоминает – чудеса существуют. Я очень хочу, чтобы самое большое чудо произошло и для Украины – чтобы она воскресла в мире, чтобы наступила победа, чтобы каждая мама обняла своего сына, а все мы снова были вместе – в покое и любви", – написала она.

Семья Лилии Ребрик в полном составе святила пасочки в Софии Киевской. С собой они взяли три корзины: одну большую, семейную, и две поменьше, где самая маленькая досталась двухлетней Аделии.

