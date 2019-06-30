ЦИК не пустила на выборы в Раду двух кандидатов Вакарчука: кто эти люди

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Александра Курдыдыка из списка партии Святослава Вакарчука "Голос".
По данным пресс-службы ЦИК, он проходил в политсиле под 11 номером в многомандатном избирательном округе на внеочередные выборы в Верховную Раду.
"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Курдыдык А.А., включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, исключив его из указанного избирательного списка", – сказано в сообщении, где не указывается причина.
Александра Курдыдык
Facebook Курдыдыка
Курдыдык является юристом и партнером DLA Piper, который специализируется на корпоративном и банковском праве. Он имеет опыт работы в сферах энергетики, транспорта и телекоммуникаций, а также в течение 14 лет работал заместителем директора и руководителем практики финансов, коммерческих проектов и реструктуризации в международной юридической фирме.
Святослав Вакарчук / Александр Курдыдык
Также ЦИК сняла с выборов кандидата "Голоса" по округу №121 во Львовской области Дмитрия Огнева. Как выяснилось, он является зятем народного депутата от БПП Глеба Загория.
"ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Огнева Д.В., выдвинутого политической партией "Голос", в округе №121 на внеочередных выборах народных депутатов Украины", – добавили в ведомстве.
Дмитрий Огнев – предприниматель и основатель фермерского хозяйства "Меринос-Запад". Проверка началась после обнародования журналистами информации о его родственных связи с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Глебом Загорием, совладельцем фармацевтической компании "Дарница" и фигурантом многочисленных журналистских расследований.
Дмитрий Огнев
Куркуль
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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