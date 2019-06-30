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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

ЦВК не пустила на вибори в Раду двох кандидатів Вакарчука: хто ці люди

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Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика зі списку партії Святослава Вакарчука "Голос".

За даними прес-служби ЦВК, він проходив у політсилі під 11 номером в багатомандатному виборчому окрузі на позачергові вибори до Верховної Ради.

"Окрім того, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Курдидика О.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 11, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року., виключивши його із зазначеного виборчого списку", – йдеться в повідомленні, де не вказується причина.

Олександра Курдидик

Олександра Курдидик

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"Вакарчук пропонував чітко 10-ку": Притула висловився про вступ в "Голос"

Курдидик є юристом і партнером DLA Piper, який спеціалізується на корпоративній та банківській праві. Він має досвід роботи в сферах енергетики, транспорту і телекомунікацій, а також протягом 14 років працював заступником директора і керівником практики фінансів, комерційних проектів і реструктуризації в міжнародній юридичній фірмі.

Святослав Вакарчук / Олександр Курдидик

Святослав Вакарчук / Олександр Курдидик

Також ЦВК зняла з виборів кандидата "Голосу" в окрузі №121 у Львівській області Дмитра Огньова. Як з'ясувалося, він є зятем народного депутата від БПП Гліба Загорія.

"ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Огньова Д.В, висунутого політичною партією "Голос", в окрузі № 121 на позачергових виборах народних депутатів України", – додали у відомстві.

Дмитро Огньов – підприємець і засновник фермерського господарства "Меринос-Захід". Перевірка почалася після оприлюднення журналістами інформації про його родинні зв’язки з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії "Дарниця" та фігурантом численних журналістських розслідувань.

Дмитро Огньов

Дмитро Огньов

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос"ЦВК
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