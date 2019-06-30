ЦВК не пустила на вибори в Раду двох кандидатів Вакарчука: хто ці люди

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Курдидика зі списку партії Святослава Вакарчука "Голос".
За даними прес-служби ЦВК, він проходив у політсилі під 11 номером в багатомандатному виборчому окрузі на позачергові вибори до Верховної Ради.
"Окрім того, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Курдидика О.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 11, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року., виключивши його із зазначеного виборчого списку", – йдеться в повідомленні, де не вказується причина.
Олександра Курдидик
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Курдидик є юристом і партнером DLA Piper, який спеціалізується на корпоративній та банківській праві. Він має досвід роботи в сферах енергетики, транспорту і телекомунікацій, а також протягом 14 років працював заступником директора і керівником практики фінансів, комерційних проектів і реструктуризації в міжнародній юридичній фірмі.
Святослав Вакарчук / Олександр Курдидик
Також ЦВК зняла з виборів кандидата "Голосу" в окрузі №121 у Львівській області Дмитра Огньова. Як з'ясувалося, він є зятем народного депутата від БПП Гліба Загорія.
"ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Огньова Д.В, висунутого політичною партією "Голос", в окрузі № 121 на позачергових виборах народних депутатів України", – додали у відомстві.
Дмитро Огньов – підприємець і засновник фермерського господарства "Меринос-Захід". Перевірка почалася після оприлюднення журналістами інформації про його родинні зв’язки з народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії "Дарниця" та фігурантом численних журналістських розслідувань.
Дмитро Огньов
Куркуль
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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