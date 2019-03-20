"Если тебе не слабо!" Зеленский обратился к Вакарчуку из-за выборов президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов был поддержать фронтмена "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука, если бы тот баллотировался на выборах 31 марта.
"Я и еще один музыкант, все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай", — заявил он на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, передает Lb.ua.
Зеленский предложил поддержать рейтингами, людьми, идеями, добавив, что в обществе существует огромный запрос на изменения.
Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.
Перед этим музыкант объявил, что он идет в политику.
Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением, что готов принести в жертву творчество ради изменений в стране.
Поклонники Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку, после того как в новогоднюю ночь о соответствующем решении объявил шоумен Владимир Зеленский. Однако это не изменило его намерения.
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