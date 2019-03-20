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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Если тебе не слабо!" Зеленский обратился к Вакарчуку из-за выборов президента

3.4тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов был поддержать фронтмена "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука, если бы тот баллотировался на выборах 31 марта.

"Я и еще один музыкант, все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай", — заявил он на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, передает Lb.ua.

Зеленский предложил поддержать рейтингами, людьми, идеями, добавив, что в обществе существует огромный запрос на изменения.

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Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

24 канал

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Персоны
Святослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
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