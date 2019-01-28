Вакарчук определился с участием в выборах: опубликовано заявление

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.

Заявление было опубликовано на официальном канале YouTube.По словам музыканта, ему не интересен этот пост, однако он не отказывается от борьбы за будущее Украины.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне", – объяснил Вакарчук.

Святослав Вакарчук Скриншот с видео

Он пообещал, что будет работать "со своей командой" для изменений в стране и победы проевропейских сил.

"Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего", – сказал певец.

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