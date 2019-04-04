Суть не в дебатах: Зеленский ждет извинений от Порошенко

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский ждет от своего оппонента Петра Порошенко ответов на озвученные требования.

В частности, от Порошенко просят извиниться за обвинения в адрес Зеленского, заявил "Українським Новинам" сообщил координатор штаба Зеленского Александр Корниенко.

"Мы продолжаем ждать изменений от Порошенко, поскольку он не ответил на все вопросы, которые ему были заданы Владимиром. Речь идет не просто в ответе – стадион или не стадион, а и в извинениях за то, что он говорил в адрес Владимира Зеленского", – ответил Корниенко.

Чтобы посмотреть видеообращения кандидатов, доскролльте до конца.

По его словам, у Порошенко еще есть время ответить на все остальные пункты в обращении.

Напомним, вечером 3 апреля Зеленский вызвал действующего главу государства на дебаты и потребовал публично заявить, что они пройдут "с кандидатом в президенты".

"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу и доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Украине нужен здоровый президент. В знак уважения к третьей части граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским", – сказал Зеленский, уточнив, что ждет ответа в течение 24 часов.

Вскоре появился ответ президента Порошенко.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе "Суспільного телебачення" с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил он.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

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