Зеленский vs Порошенко: в КИУ сказали, кто должен платить за дебаты

Аренду НСК "Олимпийский", где кандидаты на пост президента Украины согласились провести дебаты, не будут оплачивать за государственный счет. Это личное дело Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Он отметил, что это "вообще глупость" – тратить сотни тысяч гривен на организацию такого шоу.

"Вполне естественно, что государство не будет оплачивать дорогую аренду стадиона. Это личное дело самих кандидатов. Не будем их обижать, но они больше средств тратят на телевизионную рекламу, так это их дело. Но закон предусматривает обязательность дебатов. Неучастие в таких публичных выступлениях формально не является нарушением действующего законодательства, так как ответственности за это не предусмотрено. Но неучастие в дебатах – это фактически демонстрация неуважения к избирателям", – сказал он.

То, что кандидаты на пост президента согласились на дебаты, является ключевым фактом, отметил Кошель. Он добавил, что не видит проблем в том, чтобы состоялось несколько раундов выступлений.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Поскольку главной технологией во время выборов было молчание, то есть не говорить ни о чем, не вспоминать о тезисах своих избирательных программ, то сейчас крайне важно услышать ответы на ключевые вопросы – стратегия возвращения Крыма, вопрос остановки войны, вектор внешней политики, логика и очередность проведения реформ. Поэтому очень важно, что дебаты состоятся. Я не вижу проблем и, наоборот, вижу только позитив в том, чтобы состоялось несколько раундов таких выступлений. Если кандидаты соглашаются на стадион, возможно, это стоило бы сделать за неделю до голосования", – объяснил глава КИУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Вскоре после этого появился ответ главы государства.

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