Суть не в дебатах: Зеленський чекає вибачень від Порошенка

Кандидат в президенти, шоумен Володимир Зеленський чекає від свого опонента Петра Порошенка відповідей на озвучені вимоги.

Зокрема, від Порошенка просять вибачитися за звинувачення на адресу Зеленського, заявив "Українським Новинам" повідомив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко.

"Ми продовжуємо чекати змін від Порошенка, оскільки він не відповів на всі питання, які йому були поставлені Володимиром. Йдеться не просто про відповідь – стадіо чи не стадіон, а й про вибачення за те, що він говорив на адресу Володимира Зеленського", – відповів Корнієнко.

Щоб подивитися відеозвернення кандидатів, доскролльте до кінця.

За його словами, у Порошенка ще є час відповісти на всі інші пункти.

Нагадаємо, увечері 3 квітня Зеленський викликав чинного главу держави на дебати і вимагав публічно заявити, що вони пройдуть "з кандидатом у президенти".

"Чекаю вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Всі канали мають право транслювати дебати у прямому ефірі, всі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати обов'язково повинні пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Україні потрібен здоровий президент. На знак поваги до третьої частини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля або Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, а з кандидатом у президенти країни Володимиром Зеленським", – сказав Зеленський, уточнивши, що чекає відповіді протягом 24 годин.

Невдовзі з'явилася відповідь президента Порошенка.

"Правила дебатів прописані у законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі "Суспільного телебачення" з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", – заявив він.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

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