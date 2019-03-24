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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Стать на колени перед Путиным": Зеленский объяснил нашумевшее заявление

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращение к главе РФ Владимиру Путину в 2014 году с призывом не допустить боевых действий.

Актер и лидер электоральных симпатий в интервью ТСН напомнил, что заявление было записано перед началом войны на Донбассе. Он также призвал не вырывать фразу с контекста.

"Я сказал, что готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать урывок. Мы все чувствовали, что будут военные действия, поэтому все были на таких эмоциях", — сказал Зеленский.

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"Стать на колени перед Путиным": Зеленский объяснил нашумевшее заявление

Также кандидат в президенты сказал, каким образом Украина сможет вернуть контроль над оккупированными Крымом и озвучил свой план по восстановлению мира на Донбассе, обратив внимание на необходимость мощной информационной войны против России.

"Стать на колени перед Путиным": Зеленский объяснил нашумевшее заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке. Шоумена готовы поддержать 22,6% граждан Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
США открыты уголовные дела против окружения Порошенко В США открыт ряд уголовных дел в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники. «По информации наших источников, в Соединенных Штатах возбуждены уголовные дела, во время которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. Прежде всего, речь идет о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и дают показания», — говорится в статье. По мнению автора, «жертвоприношение Сытника (руководителя антикоррупционного бюро Артема Сытника — ред.) Трампу администрация президента Украины рассматривает как deal, в результате которого американский президент запретит американской системе «догонять» Порошенко и Кº». Журналист отмечает, что у США нет фаворита на украинских выборах, однако они всерьез опасаются возникновения «третьего майдана» в результате неубедительной легитимности победителя. «Потому что дестабилизацией ситуации в Украине может снова воспользоваться Путин. И тогда американцы будут вынуждены на это реагировать — гораздо жестче и решительнее, чем это происходит сегодня», — говорится в тексте.
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