"Стать на колени перед Путиным": Зеленский объяснил нашумевшее заявление

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращение к главе РФ Владимиру Путину в 2014 году с призывом не допустить боевых действий.

Актер и лидер электоральных симпатий в интервью ТСН напомнил, что заявление было записано перед началом войны на Донбассе. Он также призвал не вырывать фразу с контекста.

"Я сказал, что готов стать даже на колени, только не ставьте на колени Украину. Не надо вырывать урывок. Мы все чувствовали, что будут военные действия, поэтому все были на таких эмоциях", — сказал Зеленский.

Также кандидат в президенты сказал, каким образом Украина сможет вернуть контроль над оккупированными Крымом и озвучил свой план по восстановлению мира на Донбассе, обратив внимание на необходимость мощной информационной войны против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке. Шоумена готовы поддержать 22,6% граждан Украины.

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