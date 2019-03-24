"Стати на коліна перед Путіним": Зеленський пояснив гучну заяву

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимира Путіна в 2014 році із закликом не допустити бойових дій.

Актор і лідер електоральних симпатій в інтерв'ю ТСН нагадав, що заяву було записано перед початком війни на Донбасі. Він також закликав не виривати фразу з контексту.

"Я сказав, що готовий стати навіть на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Не треба виривати уривок. Ми всі відчували, що будуть військові дії, тому всі були на таких емоціях", — сказав Зеленський.

Також кандидат в президенти сказав, яким чином Україна зможе повернути контроль над окупованими Кримом і озвучив свій план по відновленню миру на Донбасі, звернувши увагу на необхідність потужної інформаційної війни проти Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах. Шоумена готові підтримати 22,6% громадян України.

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