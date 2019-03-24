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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Стати на коліна перед Путіним": Зеленський пояснив гучну заяву

1.5тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський прокоментував звернення до глави РФ Володимира Путіна в 2014 році із закликом не допустити бойових дій.

Актор і лідер електоральних симпатій в інтерв'ю ТСН нагадав, що заяву було записано перед початком війни на Донбасі. Він також закликав не виривати фразу з контексту.

"Я сказав, що готовий стати навіть на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Не треба виривати уривок. Ми всі відчували, що будуть військові дії, тому всі були на таких емоціях", — сказав Зеленський.

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"Стати на коліна перед Путіним": Зеленський пояснив гучну заяву

Також кандидат в президенти сказав, яким чином Україна зможе повернути контроль над окупованими Кримом і озвучив свій план по відновленню миру на Донбасі, звернувши увагу на необхідність потужної інформаційної війни проти Росії.

"Стати на коліна перед Путіним": Зеленський пояснив гучну заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями Зеленський впевнено лідирує в президентських перегонах. Шоумена готові підтримати 22,6% громадян України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
США открыты уголовные дела против окружения Порошенко В США открыт ряд уголовных дел в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники. «По информации наших источников, в Соединенных Штатах возбуждены уголовные дела, во время которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. Прежде всего, речь идет о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и дают показания», — говорится в статье. По мнению автора, «жертвоприношение Сытника (руководителя антикоррупционного бюро Артема Сытника — ред.) Трампу администрация президента Украины рассматривает как deal, в результате которого американский президент запретит американской системе «догонять» Порошенко и Кº». Журналист отмечает, что у США нет фаворита на украинских выборах, однако они всерьез опасаются возникновения «третьего майдана» в результате неубедительной легитимности победителя. «Потому что дестабилизацией ситуации в Украине может снова воспользоваться Путин. И тогда американцы будут вынуждены на это реагировать — гораздо жестче и решительнее, чем это происходит сегодня», — говорится в тексте.
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