Стадіон, так стадіон! З'ясувалося, хто придумав яскраве звернення Порошенка до Зеленського

Президент України Петро Порошенко сам наполіг на нічному зверненні до кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського. Саме він і є головним ідеологом ролика "Стадіон так стадіон!" та інших послань до свого суперника.

Причому провідний стратег президентської кампанії Ігор Гринів був проти такої "гри" з Зеленським, пише "Українська правда".

"Він не хотів, щоб ми йшли у цю гру. Це, мовляв, не рівень президента. Але знайшлися люди, це технологи з Франції та США, які взялися швидко зробити ці відповіді. Порошенко сам хотів. І вийшло дуже достойно", — поділилося анонімне джерело в найближчому оточенні Порошенка.

Активізація сторінок президента в соцмережах і яскраві відеозвернення — це спроба перехоплювання молодої аудиторії Зеленського, оперативних відповідей на "віртуальний" батл суперника.

Другий напрямок — каяття і оновлення — це спроба визнання минулих помилок, особливо в кадровій політиці.

І третій напрямок — Порошенко або Путін. Саме це є головною лінією компанії, через що і з'явилися гучні борди з фото президентів України та РФ. Гасло борда говорить, що 21 квітня, в день проведення другого туру президентських виборів, відбудеться вирішальний вибір.

Борд Порошенко з Путіним "Українська правда"

"Завдання рекламного сюжету — нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат", — пояснили у президентському штабі.

Як писав OBOZREVATEL, розміщення на передвиборчих рекламних бордах Петра Порошенка фотографії президента РФ Володимира Путіна може порушувати закони про рекламу і веденні агітації. За це президенту навіть може загрожувати адміністративна відповідальність.

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