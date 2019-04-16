Языка, армии и веры мало: социолог назвал два плюсы президентства Зеленского

Если шоумен Владимир Зеленский станет президентом Украины, то для государства и граждан это может продемонстрировать две положительные вещи: первая – возможность выбрать человека, который лучше справится с современными вызовами, а другая – это позволит расширить идеологический репертуар.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил социолог Павел Кутуев. Он назвал плюсом для Украины то, что смена власти происходит демократическим и открытым способом.

"Здесь Украина – это уникальный случай. Такие смены власти сами по себе являются большим стратегическим преимуществом. Сохраняется возможность выразить недовольство руководителями. Это является способом эксперимента, искать тех, кто лучше будет справляться с общественными делами. Второе, – то, что смена власти позволит расширить идеологический и риторический репертуар. Потому что при всем уважении к "языку, армии и веры", – этого для современного государства мало. Есть множество других факторов, которые превращают государство на такое, где большинство граждан хотят жить и где хотят остаться", – сказал социолог.

По словам Кутуева, кандидату Зеленскому можно дать кредит доверия не как физическому лицу или индивиду, а как воплощению ожиданий украинцев.

"С одной стороны – на негативные ожидания по отношению к традиционной политической элиты, а с другой – на позитивные изменения. Действующий президент продемонстрировал пределы политической мобилизации с лозунгами, которые он предлагает обществу, – это его знаменитая триада, которой недостаточно", – добавил социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрия Дмитрука, выступление кандидата в президенты Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля поддержит и даже повысит его рейтинг перед вторым туром выборов.

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