Выборы 2019: все рейтинги и результаты

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. Эту дату объявила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов первого тура выборов, который состоялся 31 марта 2019.

Официальные результаты первого тура ЦИК объявила, в воскресенье, 7 апреля. Представители территориальных избирательных округов регионов отчитались об окончательном результате голосования. Таким образом, после первого тура пятерка лидеров имела такую последовательность:

Владимир Зеленский – 30,24% (5713825 голосов)

Петр Порошенко – 15,95% (3014523 голоса)

Юлия Тимошенко – 13,40% (2532230 голосов)

Юрий Бойко – 11,67% (2205974 голоса)

Анатолий Гриценко – 6,91% (1306411 голосов)

Зеленский и Порошенко Коллаж OBOZREVATEL

Выборы-2019: результаты экзит-полов

Вечером, 31 марта, в день выборов в 23:00 Национальный экзит-пол обнародовал данные по состоянию на 20:00. Кандидаты показали такие результаты:

Национальный экзит-пол

Владимир Зеленский – 30,6%;

Петр Порошенко – 17,8%;

Юлия Тимошенко – 14,2%;

Юрий Бойко – 9,7%;

Анатолий Гриценко – 7,1%;

Игорь Смешко – 6,5%;

Олег Ляшко – 4,7%;

Александр Вилкул – 4%;

Руслан Кошулинский – 1,7%.

По окончанию первого тура выборов президента Украины и закрытия избирательных участков СМИ и социологические институты также обнародовали предварительные итоги.

Результаты экзит-полов по данным 1+1

Владимир Зеленский – 30,1%

Петр Порошенко – 18,5%

Юлия Тимошенко – 14,0%

Юрий Бойко – 9,1%

Анатолий Гриценко – 7,6%

Игорь Смешко – 6,6%

Олег Ляшко – 5,0%

Александр Вилкул –3,7%

Результаты экзит-полов по данным телеканалов NewsOne/112

Владимир Зеленский – 30,7%

Петр Порошенко – 18,6%

Юлия Тимошенко – 13,9%

Юрий Бойко – 10,3%

Анатолий Гриценко – 7,3%

Игорь Смешко –6,6%

Олег Ляшко – 4,3%

Александр Вилкул – 3,3%

Результаты экзит-полов по данным SOCIS

Владимир Зеленский – 29,25%

Петр Порошенко – 19,19%

Юлия Тимошенко – 13,75%

Юрий Бойко – 9,24%

Анатолий Гриценко – 7,91%

Игорь Смешко –6,74%

Олег Ляшко – 4,63%

Александр Вилкул – 3,27%

Выборы 2019: как голосовали в первом туре большие города и молодежь

Через неделю после выборов Национальный экзит-пол обнародовал подробные данные голосования по регионам, типу населения, возрасту, полу и уровню образования.

За Зеленского – большие города, за Тимошенко и Ляшко – села

В населенных пунктах разного типа первенство имеет Владимир Зеленский. Наибольшее количество голосов за Зеленского отдали горожане с населением от 100 тыс жителей (39%), меньше всего – в селах (27%). В областных центрах всего голосов собрал Зеленский (31,5%), далее следуют Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко и Гриценко (по 8%), Вилкул (4%).

Олег Ляшко же получил поддержку в областных центрах 1,4% избирателей. Особенностью больших городов (свыше 100 тыс. жителей) является более высокий процент голосов, полученных Бойко (18%) и Вилкулом (14%).

Юлия Тимошенко получила свой лучший результат в селах (19%), несколько обойдя Порошенко (18%). Лучший результат в селах также и у Ляшко (9%).

За Порошенко – мужчины, за Тимошенко – женщины

Принципиального различия в выборе, который сделали мужчины и женщин нет. И те и другие в равной степени отдали предпочтение Владимиру Зеленскому (31%). Петра Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин), как и Анатолия Гриценко (соответственно, 9% и 6%). Юлию Тимошенко, наоборот, больше поддерживали женщины (15% женщин и 13% мужчин). У остальных же кандидатов различия совсем незначительны: по Бойко проголосовали 9% мужчин и 10% женщин, Смешко – соответственно 6% и 7%, Ляшко – 4% и 5%, Вилкула – 3,5% и 4%.

За Зеленского – молодежь, избиратели за 60 – за Порошенко

Среди избирателей почти во всех возрастных группах явным лидером оказался Владимир Зеленский. Исключением есть только группа избирателей за 60 лет.

За Зеленского свой голос отдали 57% избирателей 18-29 лет Зеленский. За Порошенко – 14%, Тимошенко – 7%, Гриценко – 5%. В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже является явным лидером (45%). Далее следуют Порошенко (17%), Тимошенко (10%), Гриценко (5%), Бойко (4,6%).

Избиратели 40-49 лет: Зеленский – 36%, Порошенко – 18,5%, Тимошенко – 12%, Гриценко – 8%, Бойко – 7,6%, Смешко – 5,5%. И только в группе старших избирателей Зеленский или на равных с другими кандидатами или им уступает: в группе 50-59 лет Зеленский имеет почти 22% голосов, среди избирателей старше 60 лет, Порошенко – 19%, Тимошенко – 18%, Бойко – 10%, Гриценко – 9%, Смешко – 7%, Ляшко – 6%, Вилкул – 4%. А среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получили Тимошенко (19%), Порошенко (18%) и Бойко (17%); в Зеленского – 12,5%, Смешко – 9,5%, Гриценко - 8%, Ляшко – 6%, Вилкула – 5%.

Рейтинг кандидатов: как менялись показатели перед первым туром

Лидерский темп, еще до официального старта избирательной кампании, взял Владимир Зеленский, а Юлия Тимошенко уверенно шла сразу за ним. Об этом свидетельствуют данные рейтинга КМИС, за 23 ноября 2018 года. Тогда первая тройка кандидатов, согласно процентным показателям, разместилась в следующем порядке:

Владимир Зеленский – 21,2%

Юлия Тимошенко – 14,6%

Петр Порошенко – 11,6%

Рейтинг КМИС. Процентные показатели кандидатов на пост президента Украины.

После того, как 31 декабря в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания, согласно показателями социологической группы “Рейтинг”, тройка лидеров не изменилась. Хотя процентный разрыв между некоторыми кандидатами был совсем минимальным. Показатели, обнародованы 16 января 2019 года выглядели следующим образом:

Владимир Зеленский – 19%

Юлия Тимошенко – 18,2%

Петр Порошенко – 15,1%

Но вот уже через месяц, 19 февраля 2019 года кандидаты в лидерской тройке уже поменялись местами. С небольшим процентным отрывом Петру Порошенко удалось обойти Юлию Тимошенко. При этом Зеленский продолжил быть первым в списке рейтинга.

Владимир Зеленский – 25,1%

Петр Порошенко – 16,6%

Юлия Тимошенко – 16,2%

Показатели социологической группы "Рейтинг". Позиции кандидатов на пост президента Украины.

Ближе ко дню выборов президента цифры в рейтингах росли, но тройка лидеров по прежнему оставалась на своих местах. Хотя процентный разрыв был уже другим. Если раньше, в некоторых рейтингах Тимошенко просто дышала в спину Порошенко, то показатели рейтинга “Деминициативы” и “Центра Разумкова” 21 марта 2019 года презентовали существенный разрыв между ними. Стоит отметить, что тогда же уменьшился и разрыв между Зеленским и Порошенко. Разница составляла 2,7%.

Владимир Зеленский – 24,8%

Петр Порошенко – 22,1%

Юлия Тимошенко – 14,8%

Показатели “Деминициативы” и “Центра Разумкова”. Рейтинг кандидатов на пост президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время проведения первого тура в бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко.

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