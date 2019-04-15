Если Зеленский станет президентом. Что дальше

22 апреля украинцы узнают имя следующего президента. Исходя из данных первого тура, экзит-полов и социологии — наиболее вероятно, что лидером страны станет Владимир Зеленский. Его поддерживают, по разным оценкам, более 60% украинцев, которые определились с выбором и готовы идти голосовать.

Как Зеленский готовится к победе и что будет делать в первые дни — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Владимир Зеленский имеет наибольшие шансы занять пост президента через несколько недель. При этом его команда уже формирует план по первым шагам на его посту. Но и известно пока немного;

Он обещает целый ряд законопроектов по экономике, народовластию, а также снятию неприкосновенности;

Для этого Зеленскому нужно большинство в парламенте. Разговоры и переговоры в Верховной Раде уже идут;

Параллельно команда Зеленского выстраивает диалог с политиками и дипломатами.

100 дней Зеленского

Программа кандидата Владимира Зеленского есть в открытом доступе как в Центральной избирательной комиссии, так и на его персональном сайте. Кандидат Зе подошел к ее созданию креативно — кинув “клич” к украинцам во всех социальных сетях с просьбой поделиться своими предложениями.

Результатом кампании стала программа, которую Зеленский начал со слов: “Я расскажу вам про Украину моей мечты”. Важно отметить, как и у других кандидатов, она выходит за рамки президентских полномочий. Ведь Украина — парламентско-президентская страна.

Медицина, образование, пенсии — косвенно касаются президента, который может влиять на их регулирование. По крайней мере, согласно закону. Но прямо распоряжаться о повышении зарплат или переходе на 11-летнее обучение в школах глава государства не может.

В этом и кроется одна из основных угроз для будущего главы страны, независимо от его фамилии, быстрых изменений быть не может. На это нет ни времени, ни конституционных полномочий.

Президент страны отвечает за:

Безопасность. Он главнокомандующий;

Международную политику. Он является лицом страны;

Координацию работы с другими органами: может подавать предложения, кандидатуры законодательной, судебной и исполнительной власти.

Если отталкиваться от этих полномочий, то Владимир Зеленский может начать сразу с нескольких шагов. Пока известно о таких:

Заняться решением конфликта на Донбассе и возвращением Крыма. В частности, в СМИ уже прозвучал тезис о том, что Зеленский готов усилить “нормандский формат”. Предлагается присоединить к переговорам Великобританию и США. Диалог с боевикам из “Л/ДНР” вести никто не будет. Эту же информацию ранее подтверждал и глава штаба Иван Баканов.

Реформировать Администрацию президента. Зеленский собирается убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок". Обещает рассекретить список гостей администрации.

Внести законопроекты в парламент, а также предложения по главам СБУ, ГПУ, МИД и Минобороны.

Устранить конкуренцию между Минобороны и Генштабом.

Провести “аудит” Украины. Создать при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение 3-4 месяцев.

Также в команде Зе анонсировали борьбу с коррупцией. "Придет весная, сажать будем" — с таким слоганом Владимир Зеленский шел на первый тур выборов.

Владимир Зеленский

Новая антикоррупционная система, по мнению Зеленского, должна:

обеспечить реальную независимость всей цепочки соответствующих органов;

отменить неприкасаемость;

обеспечить честное и справедливое судейство при помощи международного Высшего экономического суда.

Она предполагает изменение функций силовых структур, максимальную декриминализацию экономики и увеличение наказания для коррупционеров. Правда, даже часть таких предложений нельзя реализовать без поддержки парламента.

Что будет делать с Верховной Радой?

Как уже сказано выше — Верховная Рада один из важных инструментов в управлении государством. По сути, этот избранный украинцами законодательный орган назначает и контролирует как президента Украины, так и Кабинет министров. Без коалиции, хоть и ситуативной, президент не сможет в полном объеме реализовывать свои предвыборные обещания.

А что же обещал Зеленский? Целый ряд новых законов:

о снятии депутатской, президентской и судейской неприкосновенности;

о народовластии (референдумы и так далее);

о медиации (альтернатива решению отдельных вопросов через суд);

экономический блок (пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований).

Пока ситуация с большинством в Верховной Раде находится в подвешенном состоянии. Депутаты уже второй месяц рассматривают поправки в законопроект об украинском языке, на заседания ходят не более пятой части избранников. В парламенте уже появились первые желающие как-то обозначить будущую группу поддержки Владимира Зеленского.

Так, внефракционный народный депутат Виталий Куприй создал целое межфракционное объединение “За следующего президента Владимира Зеленского”. Правда, пока официально там один нардеп — он сам. С другой стороны, и в самом штабе Зе отрицают любые переговоры с Куприем, утверждая, что это лишь его самодеятельность.

В околополитических кругах все же ходят слухи о возможном объединении отдельных фракций под нового президента. Якобы часть БПП, “Народного фронта”, “Самопомочі”, “Волі народа”, ”Відродження” и даже “Радикальной партии” готовы создать ситуативное большинство до следующих парламентских выборов в октябре 2019.

В комментарии OBOZREVATEL один из нардепов от “Народного фронта” подтвердил, во фракции дискуссии вокруг новой коалиции действительно ведутся. Но конкретики пока нет.

“Нам важно понять, в чем смысл этого объединения, какой будет толк именно для нашей фракции, поэтому о каких-то реальных договорах говорить рано. Все будет решаться в ближайшие недели, а вероятней — уже непосредственно после выборов”, — пояснил он на условиях анонимности.

Действительно, ситуация в украинском парламенте уникальная. На данный момент в ней нет фракции Зеленского. Нет той точки опоры, которая де-юре могла бы объединить вокруг себя другие силы и создать коалицию. В условиях шока от результатов первого тура, лидеры партий и фракций понимают, что при таком раскладе нужно видоизменять большинство.

С другой стороны — при поддержки условного президента Зеленского фракции рискуют попросту раствориться. А, напомним, через полгода в Украине пройдут парламентские выборы, которые существенно изменят состав Верховной Рады.

Еще один немаловажный фактор — риск для Владимира Зеленского. Задекларированный им принцип “новых лиц” обязывает тщательно выбирать себе союзников. “Старые лица” могут существенно подпортить репутацию.

Будет ли поддержка Запада?

В условиях российской агрессии, а также высокой коррупции — именно европейские и американские партнеры стали залогом стабильности Украины. Это проявляется на экономическом, политическом, военном, дипломатическом фронтах. Поэтому легитимность, договороспособность и адекватность нового президента в глазах партнеров достаточно важна.

На данный момент известно сразу о нескольких показательных встречах с представителями мирового экономического и политического истеблишмента. Еще в феврале Владимир Зеленский встретился с послом Франции Изабель Дюмон. В ходе встречи, как сказано на страничке кандидата, они обсудили первые шаги в случае победы.

Изабель Дюмон и Владимир Зеленский

К слову, Франция активнее всего взаимодействует с Зеленским. В пятницу, 12 апреля, у кандидата прошла встреча с президентом Эмануэлем Макроном. Это объясняется как высоким интересом французов к вероятному победителю, так усилением позиций Франции в Европейском Союзе в целом.

"Очень классная и теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Я увидел перед собой лидера объединенной Европы. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества, для Украины. Говорили о жизни, о главном. Говорили о прекращении войны на Донбассе", — пояснил итоги встречи Зеленский.

Повышенное внимание к Зеленскому и со стороны Международного валютного фонда. В конце февраля глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман поговорил с Зеленским. Эта встреча запомнилась тем, что кандидат в президенты “подчеркнул важность продолжения сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, приток инвестиций и повышение стандартов жизни граждан”.

Встречался Зеленский и с представителями наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES). Эта организация ежегодно устраивает масштабные форумы мировых дипломатов, экономистов, политиков и бизнесменов со всего мира в Киеве. Среди членов наблюдательного совета экс-Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, экс-президент Польши Александр Квасневский, экс-президент Европарламента Патрик Кокс и другие топ-политики.

Такими встречами Зеленский пытается как получить необходимый опыт дипломатических переговоров, так и заручиться поддержкой весомых мировых политиков. К тому же, их интерес после первого тура только растет. После возможной победы в первом туре выборов, команде Зе придется сильно потрудиться для того, чтобы получить максимальную поддержку со стороны западных коллег.

Безусловно, выборы то они признают, но вот политический вес Зеленского на международный арене ближайшее месяцы будет невелик. Ему важно заполучить не просто официальные, но и дружеско-партнерские отношения с западными элитами.

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