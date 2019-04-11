Дебати-2019: історія суперечок Зеленського і Порошенка

Більше, ніж другого туру виборів-2019, українці чекають дебатів між двома кандидатами на пост президента України – чинним главою держави Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським. Події навколо цієї теми розвиваються з такою швидкість, що випавши з інтернету на годину, можна пропустити багато свіжих подробиць.

OBOZREVATEL пропонує читачам простежити за хронологією основних подій, які розгорнулися навколо дебатів.

10 квітня

У Зеленського натякнули, чого очікувати на дебатах із Порошенком. Так, кандидат на пост президента України Володимир Зеленський не збирається дискутувати зі своїм суперником Петром Порошенком під час дебатів.

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського – 19 квітня.

Український боксер Володимир Кличко поставив крапку в темі з аналізами Петра Порошенка і Володимира Зеленського, подякувавши українцям за терпіння.

Петро Порошенко в середу, 10 квітня, прибув у НСК "Олімпійський", щоб здати аналізи представникам VADA, які приїхали до Києва.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не з'явився для здачі повторних аналізів на НСК "Олімпійський", раніше відмовившись від них.

9 квітня

Чим ближче дата дебатів, з якою кандадати остаточно не визаначилися, тим більше українців сумніваються в тому, що вони можуть відбутися. Такою думкою поділилися читачі в опитуванні на OBOZREVATEL. Усього участь у голосуванні взяли 30,5 тисячі осіб.

На думку 38% респондентів, Зеленський, котрий першим публічно викликав Порошенка на дебати, не прийде на них. Ще 6% вважають, що від зустрічі відмовиться діючий президент.

У той же час 33% розраховують, що дебати все ж відбудуться і обидва кандидати з'являться перед другим туром на НСК "Олімпійський". Ще 15% упевнені, що зустріч відбудеться в студії Суспільного телебачення. Решта 8% допускають, що кандидати виберуть для дебатів нейтральне місце.

Результати опитування OBOZREVATEL

Столична поліція почала підготовку до проведення дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які, ймовірно, проходитимуть на НСК "Олімпійський".

Зі свого боку, глава Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія заявив, що в бюджеті "Суспільного" вже закладені кошти і підготовка до дебатів іде. А в разі, якщо кандидати не прийдуть на дебати в студію, то на екрані з'явиться нейтральний ролик, наприклад, зі звірятами.

Раніше Зураб Аласанія підтримав позицію ЦВК щодо проведення дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком у студії.

Адміністрація "Олімпійського" повідомила, що остаточну вартість проведення дебатів на НСК між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком поки підрахувати неможливо. Тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на проведення дебатів можна оприлюднити точну суму.

8 квітня

Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського пройти незалежне тестування в Добровільній антидопінговій асоціації (VADA).

Кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".

Стало відомо також, що команда Зеленського провела зустріч із представниками "Суспільного" щодо дебатів у студії телецентру "Олівець", проте переговори не принесли результатів. У шоумена продовжили наполягати на НСК "Олімпійський".

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський прийняв виклик глави держави Петра Порошенка прийти на дебати на стадіон НСК "Олімпійський", проте заявив, що вони повинні відбутися в п'ятницю, 19 квітня.

У Порошенка ж заявили, що він чекає Зеленського на дебатах і 14, і 19 квітня. Глава держави також закликав шоумена пройти перевірку на наркотики в Добровільній антидопінговій асоціації WADA.

Крім того, штаб Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням забезпечити кандидата охороною.

Пізніше в штабі Порошенка заявили, що президент 19 квітня прийде на офіційні дебати в студію Суспільного телебачення, а НСК "Олімпійський", куди його запросив Володимир Зеленський, відвідає лише в тому випадку, якщо "дозволить час".

Водночас у прямому телеефірі Порошенко висловився про те, що Зеленський нібито боїться зустрітися з ним.

7 квітня

Чинний глава держави Петро Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня. Порошенко запропонував почати дебати приблизно о 19-й або 20-й годині.

6 квітня

Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував провести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського в бібліотеці.

Суспільне телебачення пообіцяло влаштувати жорсткі дебати для кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

5 квітня

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва знову попросилася на роль модератора на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Вона опублікувала нове відеозвернення після того, як Юлія Тимошенко, котрі посіла третє місце на виборах у першому турі, відмовилася від пропозиції Зеленського стати "арбітром" дебатів.

Меркель раптово захотіла зустрітися з Порошенком перед дебатами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель 12 квітня в Берліні прийме президента України Петра Порошенка.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде вести дебати кандидатів у президенти України на НСК "Олімпійський".

Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів президента Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив психоактивних речовин. Аналіз на вміст в його організмі алкоголю буде готовий пізніше.

4 квітня

Модератором дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського виступить журналіст Павло Казарін.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко готова розглянути пропозицію кандидата в президенти Володимира Зеленського стати арбітром у дебатах із його опонентом Петром Порошенком.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський записав відео, в якому звернувся до лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко із закликом взяти участь у гучних дебатах в ролі арбітра.

У штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня здати аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський".

У команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення на дебати від Зеленського.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

3 квітня

У своєму зверненні Зеленський дав добу на роздуми чинному главі держави, нагадавши, що під час виборів у 2014 році Порошенко відмовився від дебатів із Юлією Тимошенко через війну на Донбасі.

Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що необхідно здати аналізи для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

2 квітня

У штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік "Студії Квартал 95"

Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних собачих боях, проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.

1 квітня

Національна громадська телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року. Цю дату оголосила Центральна виборча комісія після опрацювання 100% протоколів першого туру виборів, який відбувся 31 березня 2019 року.

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