Мови, армії і віри мало: соціолог назвав два плюси президентства Зеленського

Якщо шоумен Володимир Зеленський стане президентом України, то для держави і громадян це може продемонструвати дві позитивні речі: перша – можливість обрати людину, яка краще впорається з сучасними викликами, а інша – це дозволить розширити ідеологічний репертуар.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив соціолог Павло Кутуєв. Він назвав плюсом для України те, що зміна влади відбувається демократичним і відкритим способом.

"Тут Україна – це унікальний випадок. Такі зміни влади самі по собі є великою стратегічною перевагою. Зберігається можливість висловити незадоволення керманичами. Це є способом експерименту, шукати тих, хто краще буде давати раду громадським справам. Друге, – те, що зміна влади дозволить розширити ідеологічний і риторичний репертуар. Тому що при всій повазі до "мови, армії і віри", – цього для модерної держави мало. Є безліч інших факторів, які перетворюють державу на таку, де більшість громадян хочуть жити і в якій хочуть залишитися", – сказав соціолог.

За словами Кутуєва, кандидату Зеленському можна дати кредит довіри не як фізичній особі чи індивіду, а як втіленню очікувань українців.

"З одного боку – на негативні сподівання по відношенню до традиційної політичної еліти, а з іншого –на позитивні зміни. Чинний президент продемонстрував межі політичної мобілізації, підживленої гаслами, які він пропонує суспільству, – це його знаменита тріада, якої недостатньо", – додав соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами директора ГО "Центр "Соціальний моніторинг" Дмитра Дмитрука, виступ кандидата в президенти Петра Порошенка на НСК" Олімпійський " 14 квітня підтримає і навіть підвищить його рейтинг перед другим туром виборів.

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