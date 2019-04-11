Скандал навколо відео з Зеленським та вантажівкою: з'явилася офіційна відповідь штабу Порошенка

У штабі глави України Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до скандального відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це на офіційному сайті передвиборного штабу Порошенка повідомляє прес-служба. Відзначається, що відповідь опублікована через "численні запити журналістів".

"Передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до "чорного" ролика про кандидата в президенти Володимира Зеленського з кокаїном", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ролик був оприлюднений в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України", який запустив чинний глава держави.

Раніше Порошенко закликав приєднуватися до проекту "Європейське майбутнє України" в своїх соціальних мережах.

Відзначимо, спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков у коментарі OBOZREVATEL заявив, що опубліковане відео перебуває за межею здорового глузду та Кримінального кодексу.

У проекті "Європейське майбутнє України" заявили, що ролик може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Як писав OBOZREVATEL, за основу змонтованого скандального відеосюжету взято рекламний ролик Зеленського. В оригіналі політик закликав українців об'єднатися для спільного майбутнього та не допустити розколу через розбіжності.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся