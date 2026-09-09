«Дорожных карт нет»: в Кремле сделали новое заявление относительно переговоров с Украиной

В Кремле заявили, что на данный момент не существует оформленных программ или "дорожных карт" по урегулированию войны в Украине. В то же время в Москве рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров и продолжают контакты с США.

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Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва не хочет публично обсуждать возможные пункты будущих договоренностей, поскольку конкретных согласованных планов пока нет.

В Кремле говорят о возобновлении переговоров

Песков заявил, что у сторон есть лишь общее политическое желание вернуться к трехстороннему формату переговоров. Он выразил надежду, что соответствующие встречи возобновятся "в обозримой перспективе".

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает контакты с американскими представителями по поводу возможного урегулирования войны.

Что известно о переговорах

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над возможностью возобновления переговоров между Украиной и Россией. По его словам, в ближайшие недели может быть разработана "дорожная карта", которая поможет определить дальнейшие шаги для возобновления переговорного процесса.

Рубио отметил, что американские представители провели содержательные встречи с обеими сторонами и пытались выяснить, существует ли пространство для компромисса. В то же время он признал, что значительного прогресса в преодолении разногласий между Киевом и Москвой пока достичь не удалось

Накануне спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что Вашингтон ожидает скорого объявления о трехсторонних переговорах с участием США, Украины и России. По его словам, американская делегация во время визита в Киев 6 сентября обсудила с Владимиром Зеленским возможность проведения переговоров в таком формате и передала украинской стороне идеи, которые ранее обсуждались в Москве.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сообщил, что США изучают возможность принятия мер по деэскалации войны между Украиной и Россией в течение зимы. По его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев привезли несколько новых идей, в частности касающихся энергетики и поставок зерна.

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