"Проблема есть": Костюк высказалась об игре за сборную Украины на ЧМ по теннису

Вторая ракетка Украины Марта Костюк призналась, что провела с повреждением кисти матчи Открытого чемпионата США по теннису US Open-2026. Наша соотечественница дошла до 1/8 финала, а сейчас готовится выступить на Кубке Билли Джин Кинг, который называют ЧМ среди женских команд, за сборную Украины.

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В интервью порталу "Большой теннис Украины" 24-летняя киевлянка отметила, что на сегодняшний день ее приезду в национальную команду ничего не угрожает. По словам Костюк, сейчас она работает с врачами, которые приняли решение применить консервативный тип лечения.

"Неприезд в сборную? Сейчас таких опасений нет. Я отдыхаю, рука в шине, я стараюсь максимально оградить ее от любой нагрузки. Запястье мы постоянно используем даже в самых простых повседневных делах, поэтому сейчас важно дать ему покой и время на восстановление. Дальше будем постепенно смотреть, как будет проходить восстановление. Я планирую играть в Гвадалахаре (турнир 13-19 сентября категории WTA 500 – ред.). Проблема есть, но пока она не настолько серьезна, чтобы сильно переживать по поводу следующих турниров или моего участия в них", – сказала Костюк.

Финальный этап Кубка Билли Джинг Кинг пройдет с 22 по 27 сентября. В четвертьфинале украинки сыграют с командой Бельгии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую теннисистку Александру Олейникову исключили из состава сборной на финал Кубка Билли Джинг Кинг.

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