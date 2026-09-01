"Атаки уже не гибридные, а фактические": в ЕС забили тревогу из-за действий России и слабости США

Российские атаки против европейских стран участились, а ситуация с безопасностью на континенте ухудшилась. В настоящее время Европа должна быть готова защищаться до начала масштабного конфликта, а НАТО должно определить, какие действия могут служить основанием для консультаций между союзниками.

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Об этом сообщила председатель комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Заявление прозвучало перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Ирландии, сообщает информационное агентство "Укринформ".

Таким образом, в последнее время европейские страны сталкиваются с различными проявлениями российской агрессии. Среди них — случаи с беспилотниками и падение ракеты в Польше, которая была "сбита с курса".

"Число атак на нас – и это уже не гибридные атаки, это фактические атаки – настолько возросло, что пришло время собраться вместе, чтобы найти ответ на вопрос: как нам реагировать на эти российские атаки?", – говорит чиновница.

В то же время Штрак-Циммерманн считает, что угрозы для Европы не ограничиваются непосредственными военными инцидентами. Она назвала атакой также использование миграции в качестве инструмента для дестабилизации континента, упомянув ситуацию в Испании и Марокко.

Отдельно политик обратила внимание на проблемы с принятием оборонных решений в Евросоюзе. Европарламент сотрудничает с Еврокомиссией, однако инициативы по военной мобильности и созданию "военного Шенгена" сталкиваются с сопротивлением отдельных государств в Совете ЕС.

"Всегда найдется какая-то страна, у которой есть возражения. В такой ситуации невозможно защищать Европу в долгосрочной перспективе", — заявила председатель комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны.

Евродепутат также заявила о необходимости учитывать изменения в международном балансе сил. Она связала это, в частности, с уменьшением, по её оценке, влияния США и появлением новых международных партнёрств.

"Это означает, что появляется все больше групп, которые объединяются, и это дестабилизирует мир. Это показывает, насколько важно, чтобы мы в Европе были способны защитить этот континент", – считает Штрак-Циммерманн.

На этом фоне чиновница и предложила НАТО заново определить, что именно может считаться нападением в контексте статьи 4 Североатлантического договора. Она, в частности, упомянула попытку диверсии в немецком аэропорту Лейпцига и подчеркнула, что Альянс сталкивается с новым типом вызовов.

Активация статьи 4 не обязательно означает движение к эскалации, поскольку консультации между союзниками могут стать способом предотвратить дальнейшее обострение.

"В этом смысле статья 4 — собраться вместе и активировать её — имеет большое значение. Это не эскалация, это деэскалация, потому что мы должны быть готовы ко всему", — отметила политик.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не стремится к войне или конфликту. В то же время государства должны заранее создать достаточные оборонные возможности, чтобы потенциальный противник не решился перейти к более масштабной агрессии.

"Мы должны быть готовы защищаться заранее, чтобы до войны не дошло, и это единственное, что понимает Путин", — решительно заявила чиновница.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия готова быстро отреагировать на гибридные угрозы со стороны России. В немецком правительстве уже достигли широкого консенсуса относительно возможного ответа, который планируют четко изложить в ближайшие дни.

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