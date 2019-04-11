"Сьогодні і тут!" Порошенко знову викликав Зеленського на дебати: він відповів

Президент України викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1".

З таким закликом виступив він у прямому ефірі програми "Право на владу". Зеленський відмовився, оскільки вже відбув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Упевнений, що він нас дивиться. Я запрошую вас із дозволу ведучої сьогодні в цю студію. Зараз місто вільне, доїхати ви можете за 40 хвилин. Мільйони глядачів, які побачать цю передачу, їм потрібно надати можливість подивитися дебати тут і зараз, у цій студії. На вашому полі. І не треба боятися, бо вас тут ще не було, тільки по Skype. Вас не можуть зловити журналісти і задати важливі питання. Я сьогодні тут, давайте почнемо ці дебати, які зможемо продовжити 14 квітня о 14:14", - сказав Порошенко.

Зеленський вийшов на телефонний зв'язок. "Пан президент прекрасно знає, що я перебуваю в Парижі, тому що його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт. Він прекрасно все знає. Незрозуміло, навіщо він зараз мене запрошує. Щодо дебатів. Я запросив пана Порошенка на дебати. Він сказав: "Стадіон так стадіон" і прийняв запрошення", – відповів новоспечений політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.

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