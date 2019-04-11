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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Сьогодні і тут!" Порошенко знову викликав Зеленського на дебати: він відповів

12.1тЧитати матеріал російською

Президент України викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1".

З таким закликом виступив він у прямому ефірі програми "Право на владу". Зеленський відмовився, оскільки вже відбув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Упевнений, що він нас дивиться. Я запрошую вас із дозволу ведучої сьогодні в цю студію. Зараз місто вільне, доїхати ви можете за 40 хвилин. Мільйони глядачів, які побачать цю передачу, їм потрібно надати можливість подивитися дебати тут і зараз, у цій студії. На вашому полі. І не треба боятися, бо вас тут ще не було, тільки по Skype. Вас не можуть зловити журналісти і задати важливі питання. Я сьогодні тут, давайте почнемо ці дебати, які зможемо продовжити 14 квітня о 14:14", - сказав Порошенко.

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"Сьогодні і тут!" Порошенко знову викликав Зеленського на дебати: він відповів

Зеленський вийшов на телефонний зв'язок. "Пан президент прекрасно знає, що я перебуваю в Парижі, тому що його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт. Він прекрасно все знає. Незрозуміло, навіщо він зараз мене запрошує. Щодо дебатів. Я запросив пана Порошенка на дебати. Він сказав: "Стадіон так стадіон" і прийняв запрошення", – відповів новоспечений політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Будут с водкою дебаты-отвечай:"Нет, ребята-демократы,-только чай!" (В.С.Высоцкий)
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Это Новое Лицо и Голос малороссии))))
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Бор Тарас
Бор Тарас
Пётр Алексеевич отчаянно хватается за последнюю "соломинку" теледебаты.А ведь большинство избирателей уже определилось,за кого будут голосовать.И дебаты ни коим образо́м не повлияют на их решение.
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