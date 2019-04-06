Зеленский vs Порошенко: российский политик спрогнозировал, кого поддержит Донбасс

Русскоязычное население востока Украины, которое голосовало за Юрия Бойко и Александра Вилкула, во втором туре выборов поддержит, скорее всего, шоумена Владимира Зеленского.

Об этом в эфире ObozTV сказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он объяснил, что это не делает самого Зеленского пророссийским кандидатом.

"Я мало сомневаюсь, что русскоязычное население востока Украины во втором туре будет поддерживать быстрее Зеленского, чем действующего президента. Электорат пойдет исключительно на эту сторону из-за языкового и земляческого факторов", – сказал он.

Пономарев также объяснил, что обвинения, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, не имеют места.

Владимир Зеленский 24 канал

"Мы все знаем, какую роль он сыграл с точки зрения остановки агрессии 2014 года. В России Коломойский является человеком, не менее приемлемым, чем действующий президент Петр Порошенко", – сказал российский оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в избирательном штабе действующего президента заявили, что у Петра Порошенко больший резерв для подбора голосов во втором туре выборов, чем у Владимира Зеленского. Это объясняется тем, что избиратели, которые голосовали "по приколу" исчерпались. "Теперь во втором туре будет борьба тех, кто голосует не "по приколу", - отметили у Порошенко.

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