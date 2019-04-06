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Вибори президента України 2019

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Зеленський vs Порошенко: російський політик спрогнозував, кого підтримає Донбас

3.4тЧитати матеріал російською

Російськомовне населення сходу України, яке голосувало за Юрія Бойка та Олександра Вілкула, у другому турі виборів підтримає, швидше за все, шоумена Володимира Зеленського.

Про це в ефірі ObozTV сказав російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Він пояснив, що це не робить самого Зеленського проросійським кандидатом.

"Я мало сумніваюсь, що російськомовне населення Сходу України у другому турі будуть підтримувати швидше Зеленського, аніж діючого президента. Електорат піде виключно на цей бік через мовний і земляцький фактори", – сказав він.

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Пономарьов також пояснив, що звинувачення, пов`язані із бізнесменом Ігорем Коломойським, не мають місця.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

"Ми всі знаємо, яку роль він зіграв із точки зору зупинення агресії 2014 року. У Росії Коломойський є людиною не менш прийнятною, ніж діючий президент Петро Порошенко", – сказав російський опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у виборчому штабі діючого президента заявили, що у Петра Порошенка більший резерв для добирання голосів у другому турі виборів, ніж у Володимира Зеленський. Це пояснюється тим, що виборці, які голосували "по приколу" вичерпались. "Тепер у другому турі буде боротьба тих, хто голосує не "по приколу", - зазначили у Порошенка.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ілля Пономарьов
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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